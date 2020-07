Manfredonia, per la prima volta la Novena diventa itinerante

Manfredonia, 15 luglio 2020. Vicolo Gorizia, via I Maggio, via Pizzigoni, via Rivera, cortile Pasubio, via Maramarco, oratorio don Bosco, viale Kennedy. Cos’hanno in comune questi luoghi della nostra città? Sono stati protagonisti dal 7 luglio della novena in preparazione alla solennità della Madonna del Carmine. E così, ai tempi del Covid, questo tradizionale momento di preghiera è diventato per la prima volta itinerante, animando strade, vicoli e cortili della Parrocchia Santa Maria del Carmine – Manfredonia in un modo nuovo e raccogliendo numerosi fedeli. Sicuramente suggestivo veder pregare e fare messa in luoghi assolutamente insoliti a tali scopi e, guardando le immagini, sembra di tornare indietro nel tempo, quando essere comunità significava anche creare momenti di aggregazione dinanzi agli usci delle proprie case e vivere in pieno ogni angolo della città.