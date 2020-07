Moria di tartarughe, SOS sul Gargano. Urbano “Ci stiamo mangiando il pianeta”

Bari, 15 luglio 2020. Spiaggiamenti di tartarughe sempre più numerosi sulle coste del Gargano, un fenomeno accentuato dall’inquinamento da plastica e microplastica, in particolar modo dalle reti dei pescatori e degli allevamenti di mitili. A parlare di questa preoccupante situazione è il Dott. Luigi Urbano, Responsabile dell’area veterinaria Area B e C e Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Foggia.

Il 95% delle morti delle tartarughe è causato proprio dall’inquinamento da plastica, mentre il restante 5% è dovuto agli scontri con le eliche dei motori delle barche. Da ciò è ben chiaro come la presenza di plastica in mare sta determinando il rischio estinzione di molte specie marine. “Le tartarughe sono molto ghiotte di meduse – ha detto Urbano – e spesso confondono le buste bianche di plastica come tali. L’ingerimento di queste buste è in grado di provocare soffocamento e ostruzione del tubo digerente e di conseguenza la morte”.

“La maggior parte delle tartarughe spiaggiate sono della specie Caretta caretta, una delle più grandi – ha riferito Urbano – anche se bisogna dire che l’anno scorso, sulla costa di Torre Mileto, è stato rinvenuto e portato in salvo un esemplare molto raro di tartaruga verde (Chelonia mydas) ” e ha aggiunto “Qualche tartaruga ancora in vita è stata immediatamente inviata al Centro Recupero Tartarughe Marine di Manfredonia”.

Per far fronte a quest’emergenza dell’ecosistema marino, il Dipartimento di Prevenzione sta per avviare un progetto di lotta alle microplastiche, mirato specialmente alle reti per l’allevamento di mitili. “Chiederemo aiuto a tutti finendo – ha affermato il dottor Urbano – alle Capitanerie di Porto, ai sindaci dei comuni, affinché tutti mettano in campo delle energie per evitare questo serio problema, non soltanto per tutelare le specie a rischio, ma anche per il nostro territorio”.

Articolo di Valerio Agricola – Servizio a cura di Giuseppe Laganella – Riprese e montaggio a cura di Vittorio Agricola.