Novità per ‘La Tua Tv’ di Santino Caravella

Foggia, 15 luglio 2020. In arrivo importanti novità per la Società ‘Eva Production srl’. A due anni dalla sua nascita e dopo aver promosso il territorio di Capitanata attraverso eventi di piazza e di animazione, la Società sbarca sul digitale terrestre con il suo fiore all’occhiello, ‘La Tua Tv’ (attualmente presente sui social). Nei prossimi giorni, infatti, la programmazione della web tv dell’artista di ‘Made in Sud’ Santino Caravella sarà visibile in tutta la Puglia anche sul canale 216 (5216 della piattaforma Sky).

“Per quanto il web sia il presente e il futuro – dichiara Caravella – non potevamo dimenticare gli ‘affezionati’ della tv tradizionale con la quale potremo completare i piani di comunicazione a supporto delle nostre aziende amiche e delle amministrazioni più attente. Per questo nei prossimi mesi inizieremo la selezione di risorse umane ed aziendali nelle altre province della Puglia, forti della collaborazione già attivata con la sede di Gravina in Puglia. Abbiamo deciso di fare questo passo adesso perché l’estate ci consentirà il contatto diretto con le località turistiche e ciò permetterà di esportare il meglio della Puglia in Italia e all’estero”.

Il palinsesto sarà presto on line sui canali social de ‘La Tua Tv. Ma le novità non finiscono qui. A supporto del progetto di espansione dell’emittente, il 16 luglio uscirà il videoclip della canzone ‘Viva la nostra Puglia’ che lo stesso Santino Caravella ha scritto e realizzato con il supporto di grandi nomi del panorama artistico internazionale. Il brano è stato scritto da Santino Caravella e prodotto a quattro mani con Panico, mentre a cantare con Caravella ci sono due special guest di fama internazionale: il cantante statunitense Orlando Johnson (famoso negli anni ’80 -’90 grazie a brani di disco music come ‘I Say Yeah’ e ‘Keep On Jamming’) e la regina del raggamuffin molto amata anche all’estero Mama Marjas (tra l’altro ha collaborato con Africa Unite, Clementino e 99 Posse).

“Come avvenuto in passato con ‘Piglia la Puglia’, ‘Vieni nella Daunia’ e ‘Selfie in Capitanata’ che hanno raccolto milioni di visualizzazioni – precisa Nico Palatella, General Manager de ‘La Tua Tv’ – anche quest’anno vogliamo affidare la promozione del nostro territorio ad una canzone il cui videoclip ambientato negli anni Settanta non è altro che un viaggio nel tempo alla riscoperta della nostra splendida Puglia. Una promozione che avverrà anche attraverso la tv e l’app ufficiale de ‘La Tua Tv’ scaricabile gratuitamente dagli store”.

L’app de ‘La Tua Tv’ non è una semplica applicazione. Si tratta di un vero e proprio circuito che mette in relazione utenti, aziende e tv per offrire numerosi vantaggi ai suoi affiliati secondo la filosofia del “risparmia-promuovi-dona-vinci”. La app, infatti, prevede sconti esclusivi, la partecipazione all’estrazione di premi in buoni acquisti e la messa in rete delle aziende aderenti. Il tutto senza dimenticare la solidarietà grazie al coinvolgimento dell’Associazione di Volontariato Agape (Associazione Genitori Amici Piccoli Amici Emopatici) di San Giovanni Rotondo.

Per partecipare alla promozione della nostra splendida terra, si può contattare ‘La Tua Tv’ al numero 317.3775097.