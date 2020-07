Poliambulatorio San Giovanni Rotondo, ecco fasce orarie, percorsi e modalità per accesso

San Giovanni Rotondo, 15 luglio 2020. A seguito delle norme per il contenimento e la prevenzione del contagio da Covid-19, l’accesso al Poliambulatorio Giovanni Paolo II per le prestazioni dovrà necessariamente avvenire all’interno delle fasce orarie di accesso (immagine), indicate anche in alto a destra sul foglio di prenotazione.

Nello stesso foglio di prenotazione (immagine) è indicato l’orario di prenotazione della prestazione e la raccomandazione di accedere allo sportello di accettazione non prima di 15 minuti dall’orario di prenotazione. Tutte queste informazioni sono indicate anche nelle comunicazioni via sms.

➡MODALITÀ DI INGRESSO E PERCORSI

L’ingresso nella struttura avviene per tutti passando attraverso l’ingresso generale (vedi mappa) che porta fino alla sala d’attesa. Qui, dopo aver ritirato e compilato il modulo di controllo della temperatura, si generano due flussi di pazienti:

-gli utenti del day hospital oncologico, ematologico, talassemico, dell’Oncoemtaologia Pediatrica, della Pet/Tac e della Radioterapia, indicati dal colore verde

-tutti gli altri utenti, indicati con il colore blu nella mappa, vengono chiamati per fascia di accesso.

Si raccomandano gli utenti a limitare il numero di accompagnatori ai soli casi di effettiva necessità (minori, disabili, difficoltà linguistiche etc.). Solo con la reciproca collaborazione si potranno ridurre i disagi che inevitabilmente verranno a crearsi.