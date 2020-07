Foggia, 15 luglio 2020. Grande partecipazione di pubblico a Vico del Gargano domenica scorsa 12 luglio per la presentazione dell’ultimo libro del giornalista Pietrangelo Buttafuoco dal titolo “Salvini e/o Mussolini”. A moderare la presentazione, organizzata dalla sezione cittadina della Lega, è stato il giornalista Rai Giorgio Salvatori.

Pietrangelo Buttafuoco, che dal 2015 scrive per il Fatto Quotidiano, è autore di numerosi saggi e opere di narrativa. Nel suo libro ha voluto giocare sulla corrispondenza che più volte viene messa in ballo tra il dittatore Mussolini e il leader della Lega Salvini, ma per Buttafuoco non c’è alcuna assonanza, è “come paragonare Rita Hayworth a Elettra Lamborghini” così come ha già riferito. “Il libro è nato dall’esorcismo continuo, dagli anatemi, dagli insulti, dal tentativo di criminalizzare Salvini in una chiave che mi ha divertito tantissimo – ha spiegato – Il libro ripercorre i fatti, gli aneddoti, gli episodi, in un vero e proprio dizionario, dove metto a confronto il “ieri e oggi”.

Articolo di Valerio Agricola – Servizio a cura di Giuseppe Laganella – Riprese e montaggio a cura di Vittorio Agricola