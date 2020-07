Un’altra tartaruga spiaggiata sulla spiaggia tra Lesina e San Nicandro

Gargano, 15 luglio 2020. Nei giro di pochi giorni si sono verificati numerosi spiaggiamenti di tartarughe sui litorali del nord Gargano: ben quattro esemplari della specie Caretta caretta sulle spiagge di Rodi, Capojale e Foce Varano.

L’ultimo ritrovamento di tartaruga è avvenuto nella giornata di oggi sulla spiaggia tra Lesina e San Nicandro, in località Schiapparo. Sul posto la dottoressa veterinario De Santis Daniela che ha analizzato le cause di morte del carapace, di sesso femminile e di lunghezza 65 cm. Secondo il parere della De Santis, la morte può essere avvenuta precedentemente in acqua, per poi essere stata riporta a riva dalle mareggiate di questi ultimi giorni. L’avanzato stato di decomposizione ha reso difficile determinare la causa di morte, anche se non si esclude l’ingestione di plastica, tra le più comuni ipotesi riscontrate.

Articolo di Valerio Agricola – Servizio a cura di Giuseppe Laganella – Riprese e montaggio a cura di Vittorio Agricola.