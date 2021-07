Amodeo, “Deluso da questi giovani leve”. Ottavia, “E’ solo in cerca di visibilità”

Gennaro Amodeo, presidente del movimento Moldania, interessato alle proposte e al documento delle 4 associazioni giovanili presentate ieri a Foggia, scrive una nota in cui esprime un dissenso.

“Ieri pomeriggio, venuto a conoscenza della conferenza stampa e del documento infarcito di tanti buoni propositi per risollevare le sorti della nostra città e renderla più vivibile per tutti, a nome del Movimento Moldaunia, ha pensato di tendere loro una mano dichiarando la disponibilità al dialogo ed al confronto di idee tese al recupero di Foggia e dell’intera Capitanata dal degrado socio economico e dalla delinquenza dilagante in cui si é avvitata.

Con rammarico si deve registrare che l’offerta di disponibilità postata sulle relative

pagine fb dell’ Unione degli studenti, di Link Foggia ed Ottavia è stata cancellata nella stessa giornata di ieri 14 luglio”.

E aggiunge: “Che delusione queste giovani leve! Con queste premesse, non è certamente sperabile un futuro migliore”. Ma le associazioni non ci stanno, Mario Cagiano assicura – e invia lo screenshot- che la notifica è ancora lì e che lui riesce a leggerla (vedi foto).

“Non abbiamo voglia di rispondere a questo tipo di polemica, che più che altro sembra una buona scusa da palcoscenico dato che il post è lì e nessuno lo ha cancellato. Se il signor Amodeo, che personalmente non conosciamo, vuole sottoscrivere il documento è liberissimo di farlo. Già altre realtà politiche sono uscite pubblicamente dichiarando di volerlo fare”

Ieri, la nota del pd cittadino con l’impegno di condivisione e sottoscrizione del documento. In conferenza stampa era presente l’ex consigliere del M5s Giovanno Quarato, che ha invitato i giovani ad un prossimo e concordato incontro. Ma anche altri soggetti politici, singolarmente o in rappresentanza di gruppi, hanno inviato messaggi. “ Siamo stato letteralmente inondati di risposte e riscontri – prosegue Cagiano- che poi torna a parlare di Amodeo. La nostra mail e i nostri contatti sono pubblici, chi vuole può cercarli ed esprimere il proprio punto di vista”. Intanto le associazioni stanno monitorando quello che avviene al Comune di Foggia. Si potrebbe votare in autunno, salvo un eventuale scioglimento per infiltrazione mafiosa, dunque “potremmo dover presentare delle liste”, conclude Cagiano.