Francesco Armiento: giallo irrisolto con l’ombra della lupara bianca

Mattinata (Foggia), 15/07/2021 – (yeslife) Un ragazzo gioviale, sempre con il sorriso, ma sfortunato nelle compagnie. Questa la descrizione di Francesco Armiento fatta dalla madre. Un giovane di 29 anni per il quale la famiglia chiede ancora giustizia.

Già perché Francesco il 27 giugno del 2016 è svanito nel nulla da Mattinata (Foggia) e da quel momento non si è più avuta alcuna notizia. Dietro la sua sparizione l’ombra della lupara bianca, ma nessun colpevole e nessun corpo.

Erano le 6:30 del 27 giugno 2016, quando Francesco Armiento uscì di casa e chiuse la porta. Da quel momento in poi iniziò il calvario della sua famiglia. A raccontare quei momenti drammatici la madre, Luisa Lapomarda. La donna scrisse una lettera a StatoQuotidiano nella quale spiegò cosa accadde.

Il 28 giugno notò che Francesco non aveva fatto rientro a casa. Una circostanza che in prima battuta non la insospettì, perché secondo lei il giovane poteva essere rimasto a dormire fuori. Per non risultare oppressiva decise di non contattarlo direttamente, ma di chiamare un suo amico, il quale, però, le rispose di non averlo visto. Fu in quel momento che si accese un piccolo campanello d’allarme diventato poi una sirena assordante quando ripetutamente lo cercò al cellulare senza avere riscontro.

Chiese in giro, ma nessuno lo aveva visto. A quel punto le fu chiaro che qualcosa di tragico poteva essere accaduto al figlio. Si recò, dunque, dai carabinieri per sporgere denuncia di scomparsa. Si attivarono le indagini per trovare Francesco, ma sin da subito la donna recriminò una sorta di indifferenza.

Gli anni passarono, ma del ragazzo nessuna traccia. Una svolta – se così la si può chiamare- si registrò nel 2018. Per gli inquirenti la scomparsa poteva essere l’ennesimo caso di lupara bianca – ipotesi avanzata da tempo- ed all’interno delle carte processuali pare fosse stato individuato anche un movente ed un nome. Purtroppo, però, per la Procura non c’erano abbastanza prove tanto da chiedere al Gip pronuncia di archiviazione. (yeslife)