Incendio a Foggiamare, un 16enne: “Spento da noi ragazzi a secchiate”

Manfredonia (Foggia), 15/07/2021 – (ilquotidianoitaliano) Attimi di paura ieri pomeriggio nel villaggio turistico Foggia Mare, a causa di un incendio divampato sulla strada provinciale 141 tra Zapponeta e Manfredonia.

Le fiamme, partite dalle sterpaglie, hanno raggiunto la struttura, bruciando i tubi dell’acquedotto, un vecchio campetto di calcio a 5 e un grosso contenitore presente nella zona.

Provvidenziale l’intervento immediato di alcuni ragazzi presenti nel villaggio, tra loro anche Mattia Partipilo, 16enne di Adelfia. “Le fiamme erano alte quasi tre metri, sul posto non erano ancora arrivati i Vigili del Fuoco, impegnati in un’altra operazione – racconta -. Ci siamo armati di tanta buona volontà, eravamo circa 20 giovani. Vogliono ringraziare i ragazzi dell’agenzia di animazione Frog e della ditta Nettuno che coordina l’impianto di sorveglianza del villaggio”. “Il nostro intervento è durato circa un’ora e mezza, andavamo a prendere l’acqua dalle nostre case e riempivano i secchi – conclude -. Dopo sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno terminato il tutto. È stato molto bello vedere in campo tanti ragazzi”. (ilquotidianoitaliano)