La manfredoniana Valentina Corvino ospite alla Mostra del Cinema di Venezia 2021

RADIOMANFREDONIACENTRO. Bellezza, stile ed eleganza, sono solo tre tra le tante aggettivazioni per delineare il profilo di Valentina Corvino, la più giovane e promettente top model del mondo che, a suon di sfilate e shooting, sta facendo parlare di sé, le riviste fashion più famose e lette in Italia.

Un talento indiscusso, scovato così per caso, da Daniele Salvadore e Marta Losapio, suoi general manager dalla competenza indiscussa che, come si fa per gli autentici fuoriclasse, l’hanno seguita passo per passo, quando era appena sedicenne e introdotta negli ambienti fashion che contano, prima di tutto facendola diventare una delle modelle punte di diamante dell’agenzia Major Model di Milano con sedi dislocate in tutto il mondo.

Ma la notizia eclatante, quelle che ti lasciano senza respiro, è quella annunciata in anteprima dai suoi manager: “Valentina, a settembre, sarà ospite alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e sfilerà sul red carper”.

Tale mostra è stata istituita nel 1932 ed è il più antico festival cinematografico del mondo ma anche tra i più importanti dove notoriamente approdano, a bordo di lussuose imbarcazioni, attori ed attrici del jet set internazionale per sfilare, tempestati dai flash fotografici, sul famoso red carpet. Tra le stelle che sfileranno, quest’anno, ci sarà anche Valentina, una bellezza travolgente e mozzafiato, che evidentemente, non poteva non essere notata dagli organizzatori della famosa manifestazione.

Valentina sfilerà con la classe ed il portamento innato che la contraddistinguono e farà naturalmente parlare di sé soprattutto per essere tra le più giovani e promettenti top model del mondo, solo all’inizio di una carriera che si profila sin da ora brillante e chissà che non venga notata da qualche famoso regista per approdare gradualmente, come ebbe modo di dichiarare in una recente intervista, nel mondo del cinema.

In fondo, Valentina possiede tutte le caratteristiche che la rendono ecclettica: intelligenza, ottimo eloquio, bellezza e classe, qualità che le consentono di poter raggiungere traguardi ambiziosi ed importanti ed il festival del Cinema di Venezia, rappresenta solo la prima tappa.

Antonio Castriotta