“La più amata” di Teresa Ciabatti

Leggere senza preconcetti non è facile se è risaputo che l’autrice è la figlia di…un componente massonico della loggia P2 degli anni 70′-80′. Teresa Ciabatti, tuttavia, già delle prime righe riesce a farsi rispettare con la sua scrittura veloce, piena di immagini, introspettiva e fredda per certi aspetti, anaffettiva e inquieta per altri.

I suoi personaggi sembrano solo verosimili, un espediente romanzato, invece il racconto è autobiografico, non nel senso di descrivere tutta la vita di un autore, di un personaggio conosciuto e ripercorrerla attraverso gli eventi, ma nell’intento di guardare attraverso lo spioncino di una porta alcuni passaggi di una vita privata. Una vita che diventa pubblica nel momento in cui si scopre che una bambina ricca, viziata, caparbia e convinta di essere la preferita, “la più amata”, forse la più tradita, proprio da chi l’ha amata così tanto da sacrificarne la vita presente e futura e comprometterne l’identità.

Teresa è una bambina nel romanzo, da adulta e scrittrice invece, indaga nella sua famiglia. Suo padre, chirurgo primario di Orbetello, detto “il Professore”, proviene da una famiglia di imprenditori toscani, uno che ha studiato in America negli anni 60′ e si vanta di aver conosciuto Regan e Marylin Monroe, le sue conoscenze sono altolocate.

Al suo passaggio, in ospedale e nel paese, incute timore, autorità reverenziale, nessuno osa contraddire il Professor Lorenzo Ciabatti, lui ha amici potenti. Sua madre, provenienza più modesta, romana, comunista e medico anestesista nello stesso ospedale nel quale incontra e poi sposa negli anni cinquanta, suo marito. Un marito che in realtà non ha mai davvero conosciuto, fino al sequestro, fino a quando qualcuno non le punta una pistola, uno che rappresenta un pezzo di storia d’Italia, quello della massoneria e della loggia P2 di Licio Gelli. Lo stesso, nei ricordi della madre di Teresa, è presente anche al suo matrimonio, gli stessi regali di nozze da parte di personaggi di spicco del panorama storico di quegli anni, solo con il breve sequestro del Professore assumeranno un significato.

Un medico che, dietro al camice bianco, tesse le reti delle relazioni che porteranno al tentato “golpe Borghese”, quello fallito del 1970.

Può apparire non troppo simpatica una scrittrice così, con i suoi capricci da bambina, con la sua superbia da principessina a cui tutto è dovuto. Puoi sospettare che la Mondadori le abbia detto: scrivi i tuoi ricordi e noi ti regaliamo un libro con copertina e firma. Ma la sua scrittura è incisiva, degna di una candidatura allo Strega, ops, lei al Premio Strega è stata candidata, non ha vinto ma, non si dica che la nomina non è meritata perché io so che vorrei leggere altri libri suoi. Una mezza vita tra gli agi e una nuova vita da scrittrice e da indagatrice dei fatti e della sua identità sono determinanti caratteristiche per concederle il beneficio della lettura.

a cura di Sefora Papagna, Manfredonia