Referendum eutanasia legale: dal 16 luglio parte la raccolta firme a Manfredonia

È partita il 17 giugno 2021 la raccolta firme per il Referendum sull’Eutanasia Legale (500.000 firme entro il 30 settembre) con le storie di chi, insieme all’Associazione Luca Coscioni, chiede la libertà di scelta sulla propria vita. Il quesito referendario per l’Eutanasia Legale è stato depositato su iniziativa dell’Associazione Luca Coscioni lo scorso 20 aprile in Corte di Cassazione. Il testo prevede una parziale abrogazione dell’art. 579 del codice penale (“omicidio del consenziente”), che impedisce la realizzazione di ciò che comunemente si intende per “eutanasia attiva” (sul modello olandese o belga).

𝑰𝒏 𝒄𝒂𝒔𝒐 𝒅𝒊 𝒂𝒑𝒑𝒓𝒐𝒗𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆, 𝒔𝒊 𝒑𝒂𝒔𝒔𝒆𝒓𝒆𝒃𝒃𝒆 𝒅𝒂𝒍 𝒎𝒐𝒅𝒆𝒍𝒍𝒐 𝒅𝒆𝒍𝒍’”𝒊𝒏𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂̀ 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒗𝒊𝒕𝒂”, 𝒔𝒂𝒏𝒄𝒊𝒕𝒐 𝒅𝒂𝒍 𝒄𝒐𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒑𝒆𝒏𝒂𝒍𝒆 𝒅𝒆𝒍 𝒇𝒂𝒔𝒄𝒊𝒔𝒎𝒐 𝒏𝒆𝒍 1930, 𝒂𝒍 𝒑𝒓𝒊𝒏𝒄𝒊𝒑𝒊𝒐 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 “𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂̀ 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒗𝒊𝒕𝒂” 𝒆 𝒅𝒆𝒍𝒍’𝒂𝒖𝒕𝒐𝒅𝒆𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒗𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍𝒆, 𝒈𝒊𝒂̀ 𝒊𝒏𝒕𝒓𝒐𝒅𝒐𝒕𝒕𝒐 𝒅𝒂𝒍𝒍𝒂 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆, 𝒎𝒂 𝒄𝒉𝒆 𝒅𝒆𝒗𝒆 𝒆𝒔𝒔𝒆𝒓𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒅𝒐𝒕𝒕𝒐 𝒊𝒏 𝒑𝒓𝒂𝒕𝒊𝒄𝒂, 𝒂𝒏𝒄𝒉𝒆 𝒑𝒆𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒆 𝒄𝒉𝒆 𝒏𝒐𝒏 𝒔𝒊𝒂𝒏𝒐 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒕𝒊 𝒅𝒂 𝒕𝒓𝒂𝒕𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒊 𝒅𝒊 𝒔𝒐𝒔𝒕𝒆𝒈𝒏𝒐 𝒗𝒊𝒕𝒂𝒍𝒆 (𝒑𝒆𝒓 𝒊 𝒒𝒖𝒂𝒍𝒊 𝒆̀ 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒄𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒆𝒏𝒖𝒕𝒂 𝒍𝒂 𝑪𝒐𝒓𝒕𝒆 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒛𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒂 𝒔𝒆𝒏𝒕𝒆𝒏𝒛𝒂 𝑪𝒂𝒑𝒑𝒂𝒕𝒐 – 𝑨𝒏𝒕𝒐𝒏𝒊𝒂𝒏𝒊).

𝗟𝗮 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮𝗱𝗶𝗻𝗮 𝗗𝗮𝗻𝗶𝗲𝗹𝗮, 𝗮𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗮 𝗱𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝗴𝗿𝗮𝘃𝗲 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗱𝗶 𝗰𝗮𝗻𝗰𝗿𝗼 𝗮𝗹 𝗽𝗮𝗻𝗰𝗿𝗲𝗮𝘀, 𝗮𝘃𝗲𝘃𝗮 𝗮𝗰𝗰𝗲𝘁𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝘃𝗼𝗹𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗮𝗴𝗻𝗮 𝗿𝗲𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗱𝗮𝗿𝗶𝗮. Daniela voleva essere “libera di morire nel migliore dei modi” accanto ai suoi cari. Aveva contattato l’Associazione Luca Coscioni e a febbraio aveva chiesto alla Asl di Roma, dove viveva, e al relativo Comitato Etico, la verifica e l’attestazione delle condizioni necessarie per poter ricorrere – in applicazione della sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale – al suicidio assistito. La risposta negativa fece impugnare a Daniela il diniego ricevuto e, grazie alla difesa coordinata dall’avvocato Filomena Gallo, Segretario dell’Associazione Luca Coscioni, ricorre d’urgenza al Tribunale di Roma per ottenere le verifiche previste dalla sentenza Cappato. L’udienza viene fissata per il 22 giugno.

Considerata l’urgenza del caso viene chiesto di anticipare la decisione ma nessuno ha mai risposto. Daniela è morta il 5 giugno a 37 come non avrebbe voluto. La visita di verifica della sua condizione da parte dell’ASL di Foggia era programmata per il 7 giugno, 2 giorni dopo. “È inaccettabile che chi è nelle condizioni di Daniela sia costretta a un simile calvario. I malati non possono aspettare i tempi della burocrazia”, hanno commentato Filomena Gallo e Marco Cappato, Segretario e Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, “è sempre più evidente quanto sia urgente una legge per poter garantire la possibilità di scegliere se porre fine alle proprie sofferenze insopportabili. Di fronte al silenzio del Parlamento che continua a rimandare la riforma necessaria, il Referendum a questo punto è l’unica possibilità per rendere l’eutanasia legale in Italia”.

𝗘̀ 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗳𝗶𝗿𝗺𝗮𝗿𝗲 𝗮𝗹 𝘁𝗮𝘃𝗼𝗹𝗼 𝗱𝗶 𝗿𝗮𝗰𝗰𝗼𝗹𝘁𝗮 𝘃𝗲𝗻𝗲𝗿𝗱𝗶̀, 𝘀𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝗲 𝗱𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟮𝟬 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟮𝟯 𝗶𝗻 𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗠𝗮𝗻𝗳𝗿𝗲𝗱𝗶, 𝗻𝗲𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗯𝗮𝗿 𝗦𝘁𝗲𝗹𝗹𝗮; 𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗹𝗼 𝘀𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼 𝗹𝗲𝗴𝗮𝗹𝗲 𝗦𝗮𝗹𝗰𝘂𝗻𝗶 – 𝗗𝗶 𝗚𝗲𝗻𝗻𝗮𝗿𝗼 𝗱𝗮𝗹 𝗹𝘂𝗻𝗲𝗱𝗶̀ 𝗮𝗹 𝘃𝗲𝗻𝗲𝗿𝗱𝗶̀ 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟴 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟮𝟬, la mattina previo appuntamento al tel. 0884/583990.