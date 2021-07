Trombetta (Lega) “Bene candidatura di Giannatempo contro il centrosinistra diviso”

“Sono contento che la coalizione di centrodestra a Cerignola, e da quando mi viene riferito non solo, abbia trovato l’unità. Andare tutti assieme contro il candidato del centrosinistra Bonito a guida Dem, spaccato da Sgarro, ci consentirà di andare come minimo al ballottaggio, se non proprio vincere al primo turno”.

Lo rende noto Marco Trombetta, leghista, anticipando l’ufficialità della designazione. Antonio Giannatempo avrebbe messo da parte le sue reticenze a candidarsi a sindaco e creato unità dopo la divisione sulla proposta di Gianvito Casarella da una parte (Fdi), e Antonio Grillo (Fi) dall’altra. La “città di Tatarella”, avevano precisato quanti lo sostenevano, era anche disposta a un progetto civico pur di non “regalare” Cerignola al centrosinistra ed esprimendo tutte le sue riserve su Casarella cui, per la verità, in un primo momento, aveva dato appoggio proprio la segreteria provinciale leghista congiuntamente a quella di Fdi.

“Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno dimostrato ancora una volta, con la loro responsabilità, di sentire di essere maggioranza nel Paese.

Antonio Giannatempo- prosegue Trombetta- non è un volto nuovo ma ha dalla parte sua l’esperienza amministrativa, due volte già sindaco, e cosa più importante la conoscenza della società cerignolana, in ogni strato.

“È risaputo che il centrodestra è espressione del conservatorismo italiano, ma con la spinta innovatrice della Lega e il moderatismo riformista di Forza Italia, si confluirà con Fratelli d’Italia nel liberalismo della destra cattolica sociale. Cerignola sarà così un laboratorio politico per le prossime politiche del 2023”.