Avv. De Giovanni: “Class Action contro Governo a tutela degli imprenditori”

Manfredonia (Fg), 15 luglio 2022 – Gli imprenditori edili contro il Governo per il blocco del “Superbonus”.

L’Avv. Giovanni Pio De Giovanni del Foro di Foggia, titolare dello Studio De Giovanni & Partners: “In queste ore stiamo valutando la proposizione di una class action contro l’Esecutivo per tutelare gli imprenditori e i professionisti dell’edilizia contro il D.L. Sostegni ter (D.L. 4/2022 del 27 Gennaio 2022), che di fatto ha determinato un blocco quasi immediato di centinaia di cantieri in tutta Italia.

Più precisamente, l’art. 28 del citato D.L. modifica la normativa afferente alla cessione del credito eliminando la facoltà di “cessione multipla” dei crediti d’imposta maturati relativi ai bonus edilizi e aggiunge inoltre il possesso della “SOA”, certificazione che in precedenza era richiesta solo per i bandi pubblici. Siffatta disposizione normativa palesa profili di stridente anticostituzionalità in primis in relazione all’art. 3 della Carta Costituzionale.

A seguito di tale repentino mutamento di direzione, gli Istituiti di credito e le Assicurazioni stanno di fatto chiudendo l’acquisizione dei crediti d’imposta e, di conseguenza, le imprese interessate non riescono più a monetizzare tali crediti.

Il rischio, quindi, è che numerosissime imprese vadano in crisi di liquidità (come già sta accadendo in più parti d’Italia) con scenari, purtroppo facilmente prevedibili, di chiusura e/o fallimento di importanti realtà economiche e con conseguente innesco di una crisi a catena dell’intera filiera edilizia”.

Avv. Giovanni Pio De Giovanni

Titolare Studio Legale De Giovanni & Partners