Foggia, ‘Programma Tonti’: Tribunale dissequestra il cantiere

Foggia, 15 luglio 2022 – Il Tribunale di Foggia ha annullato il decreto di sequestro probatorio emesso dalla Procura di Foggia lo scorso 27 settembre, accogliendo qundi il riesame proposto dalla Tonti Raffaele Coer Srl e dalla Tedim Uno Srl, società entrambe rappresentate legalmente da Maria Luana Tonti difese dall’avvocato Cinzia Talamo.

A riportare la notizia è Telefoggia.

Il sequestro probatorio del cantiere di 92.000 m² situato nei pressi del Policlinico Riuniti fu deciso dalla Procura in seguito a nuovi accertamenti riguardanti l’inchiesta su tangenti all’ex sindaco di Foggia Landella ad alcuni consiglieri comunali.

Furono proprio i regali di Tonti, dopo che il Tribunale di Foggia rigettò il riesame nello scorso novembre a proporre ricorso per Cassazione.

La Corte di Cassazione accolse tutti i motivi del ricorso, etichettando il provvedimento del Tribunale di Foggia come viziato poiché “non aveva fatto buon governo di tutti i principi dettati in materia”.

La stessa Cassazione ordinò dunque al Tribunale di Foggia di ripetere tutto il giudizio. Quest’ultimo quindi ha portato al dissequestro deciso dal collegio presieduto dalla Dott.ssa Clelia Cesarano, coadiuvata dai giudici Francesca Mannini e Rita Benigno.

Il cantiere del ‘Programma Tonti’, come riportato da Telefoggia, prevede una serie di interventi come appartamenti, strade, ma anche spazi per l’Università di Foggia.