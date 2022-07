Manfredonia, 16 alloggi di Edilizia Popolare da destinare alle famiglie

Una situazione arzigogolata che, come tante altre ahinoi in questo Comune, pareva ormai l’ennesima opportunità persa nonostante da tempo ci fossero a disposizione cospicui finanziamenti. Ci abbiamo messo il massimo impegno ed il cuore per portare a casa questo risultato, di cui faccio una sintetica cronistoria. Il P.I.R.P. del Comune di Manfredonia prevede opere per un importo complessivo di euro 55.028.705,00, di cui € 4.000.000,00 a carico della Regione Puglia, in cui sono ricompresi interventi da realizzarsi a cura dell’ex IACP di FOGGIA, oggi ARCA Capitanata, per € 2.451.912,00, da destinare a “RESIDENZE” e consistenti nella nuova costruzione di n. 24 alloggi di edilizia sovvenzionata per anziani e giovani coppie nell’area tra via Tratturo del Carmine e nuova viabilità PIRP, della superficie di 1.200,00 mq e con una volumetria complessiva pari a 7.700 mc.