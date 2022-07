Manfredonia, cabine telefoniche abbandonate al degrado

MANFREDONIA (FOGGIA), 15/07/2022 – “Alessandro Manzella, responsabile delle Guardie Ambientali italiane, sede regionale di Manfredonia, denuncia la presenza inutile, fatiscente e pericolose di alcune cabine telefoniche, sparse in vari punti della citta, creando degrado ambientale nell’area pertinente.

Con la stessa chiede al Sindaco e all’assessore alla transazione ecologica, di intervenire a fare rimuovere dette cabine, dato che le vecchie postazioni telefoniche sono diventate una presenza scomoda dovuta al vergognoso stato di degrado in cui sono precipitate: vetri rotti, porte asportate, telefoni divelti, sporcizia ovunque arricchita da scritte di ogni genere sulle pareti. Quasi totalmente inutili, poiché SOPPIANTATE dai comodi e diffusissimi telefoni cellulari, queste povere cabine non sono in grado di servire neppure ai pochi utenti rimasti poiché, in maggioranza, non sono funzionanti”.