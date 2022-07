Rotice: “Metrò del Mare per il rilancio della città e del territorio”

MANFREDONIA (FOGGIA), 15/07/2022 – “Sin dall’inizio (era il 22 febbraio) ci abbiamo sempre creduto nel Metrò del Mare e con soddisfazione oggi abbiamo la certezza del ripristino del collegamento marittimo tra Manfredonia e le Isole Tremiti.

Ringrazio chi si è impegnato affinchè fosse restituita questa importante opportunità economica e turistica alla nostra città: la Regione Puglia, gli Assessori regionali Piemontese e Maurodinoia, il Presidente della Provincia di Foggia Nicola Gatta, il consigliere regionale sipontino Giandiego Gatta, la consigliera provinciale (con delega al Turismo) Liliana Rinaldi.

La fase tecnico-amministrativa di questo progetto è stata certamente complessa nella procedura e nella tempistica, ma ora, con l’assegnazione del servizio al raggruppamento di imprese ‘Gargano Metro Marine’ possiamo guardare con rinnovata fiducia al rilancio della città e del territorio, nonché a ricucire i fili della storia e della cultura che, in particolar modo, legano due comunità come quelle di Manfredonia e Tremiti, unite, tra gli altri aspetti, dal legale del compianto Lucio Dalla.

Un rilancio che passa necessariamente dal miglioramento dei servizi e del potenziamento dei sistemi di trasporto e collegamento. Rendiamo accessibile a tutti la nostra bellezza e la nostra ricchezza turistica e culturale. Il ripristino del collegamento per Tremiti, atteso da anni, è un’opportunità per tornare ad essere la Porta del Gargano, un hub logistico e commerciale che va a dar man forte alla crescita dell’appeal turistico e del moltiplicarsi delle possibilità economiche-occupazionali per Manfredonia. Siamo pronti a salpare verso il futuro.

Lo riporta il Sindaco di Manfredonia Gianni Rotice.