Sotto sequestro il cantiere sul ponte di Cagnano Varano

StatoQuotidiano.it, 15 luglio 2022. Sottoposti a sequestro penale il cantiere e la segnaletica stradale sul viadotto sulla strada dei Laghi di Lesina e Varano, tra Cagnano Varano e Carpino, costata la vita a tre persone nel terribile incidente tra due auto, avvenuto nel pomeriggio del 10 luglio.

Sono stati messi i sigilli al cantiere a seguito del decreto emesso dalla Procura della Repubblica di Foggia a firma del procuratore della Repubblica Pietro Iannotta. Sotto sequestro anche la segnaletica stradale esistente sul ponte al momento del terribile impatto, costato la vita a tre persone di Castelluccio dei Sauri.

La strada è comunque aperta al traffico, mentre i lavori riprenderanno a data da destinarsi. Intanto, la parlamentare sannicandrese Marialuisa Faro, ha reso noto che “aveva chiesto formalmente all’Anas l’installazione di un semaforo per il senso unico alternato in prossimità del cantiere sul viadotto San Francesco”, secondo quanto riferisce la deputata, “l’Anas riteneva sussistenti le condizioni di sicurezza stante il limite di velocità per l’area relativa al cantiere fissato a 30 chilometri orari, e tenuto conto delle esigenze della viabilità garganica palesate dalle amministrazioni locali.

A cura di Giuseppe Laganella