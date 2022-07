Uomo muore in spiaggia colpito da malore nel Foggiano

FOGGIA, 15/07/2022 – (gazzettadisansevero) E’ accaduto questa mattina verso le ore 10.30 circa, a Marina di Chieuti presso lo stabilimento balneare Lido Azzurro.

Un settantenne è stato colpito da un malore improvviso mentre era in acqua. Immediatamente è intervenuto il personale dello stabilimento balneare per prestare i primi soccorsi, i sanitari del 118 e i Carabinieri di Serracapriola. A nulla sono valsi i tentativi di rianimare l’uomo che è deceduto. Sul posto della disgrazia si attendono il medico legale e il Magistrato per accertare le cause del decesso. (gazzettadisansevero)