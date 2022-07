Ze Pèppe vien dal mare: al via il 68° Carnevale di Manfredonia

Inizio pirotecnico della kermesse sipontina (che beneficia di un finanziamento della Regione Puglia), quest’anno tornata in presenza dopo due anni ed organizzata dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianni Rotice con tre settimane ben assortite di eventi sino al 10 agosto. Il tradizionale arrivo in città della maschera tipica quest’anno vede un nuovo format, così come tutto il programma di appuntamenti che vogliono essere una vetrina delle eccellenze locali in vista dell’edizione di febbraio 2023, aumentando l’appeal turistico-commerciale a nuovi target a beneficio immediato del tessuto socio-economico locale.

Ze Pèppe arriverà in barca a Piazza Maestri d’Ascia (ore 19.30) per poi dar via ad un colorato e festoso corteo che si muoverà verso Lungomare N. Sauro, Via Stella, Corso Roma, Via Campanile, Corso Manfredi, Piazza del Popolo, Piazza Diomede per far ritorno a Piazza Maestri d’Ascia. Ad accompagnare Ze Peppè ci saranno “A Ciambotta Frèscke”, la caratteristica banda del Carnevale sipontino, e l’Associazione “Magicaboola” unitamente ad altre maschere. In Piazza del Popolo il sindaco Rotice consegnerà allegoricamente le chiavi della città a Ze Peppè che, facendo ritorno a Piazza Maestri d’Ascia (ore 20.30) incontrerà, oltre alla sua amata Siponta, Farinella per sancire il gemellaggio tra i Carnevali di Manfredonia e Putignano (rappresentato istituzionalmente dal Presidente della Fondazione, Maurizio Verdolino), percorso di valorizzazione e promozione iniziato lo scorso aprile alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano e che proseguirà in maniera sempre più strutturata anche nei prossimi anni.

Un ricambio di cortesia dopo l’ottima riuscita della visita in quel di Putignano lo scorso 26 giugno in occasione di “Arte e Maschere – il Carnevale si racconta d’estate”.