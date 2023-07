Festa Patronale di Manfredonia, il Comitato a lavoro a pieno regime

Il Comitato della 187^ Festa Patronale, che non avrà costi per le casse comunali, è ubicato in Corso Manfredi n.185. Grazie e buon lavoro a tutti coloro i quali contribuiranno alla riuscita dei festeggiamenti in onore della nostra Santa Patrona e di Sant’Andrea Apostolo, protettore dei pescatori”. Lo scrive il Sindaco Gianni Rotice.