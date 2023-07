Il Manfredonia iscritto in serie D, Gradinata Est: “Chiediamo chiarezza”

Una piazza che dopo anni è riuscita a ritrovare il giusto entusiasmo, quell’entusiasmo e quella “quarta serie”, conquistata sul campo doveva essere difesa e così è stato.

Oggi la Società del Manfredonia Calcio ha ufficializzato l’iscrizione, depositata regolarmente negli uffici della Lega, individuando lo Stadio Miramare come campo da gioco. Come tifoseria organizzata decidiamo di non esporci, per non entrare in merito alle questioni interne. Auguriamo buon lavoro alla nuova dirigenza, nella speranza che non si perdano quei valori aggiunti che hanno caratterizzato da sempre la nostra storia.

Chiediamo semplicemente chiarezza, trasparenza e di inserire figure competenti all’interno dell’ organigramma. Chiediamo di non tralasciare niente, dalla comunicazione al settore giovanile. La Gradinata Est vuole continuare ad esserci, come sempre!”. Lo riporta Gradinata Est Manfredonia in una nota.