MATTINATA (FOGGIA) – Continuano le segnalazioni di furti in appartamenti a Mattinata, in provincia di Foggia, nel periodo estivo.

Da raccolta dati StatoQuotidiano e dai messaggi ricevuti, sia di pomeriggio che di notte in zona centrale ma anche in periferia, i ladri si introdurrebbero nelle case, anche in presenza dei proprietari, terrorizzando gli stessi.

Un furto si sarebbe verificato in un appartamento ieri pomeriggio verso le 18 e altri due furti sarebbero stati compiuti ieri notte, sempre in appartamenti.

Nello stesso tempo, sempre nella stessa cittadina del promontorio del Gargano, si registrerebbero numerosi furti d’auto.