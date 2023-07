Si traveste da medico per fare sesso con il marito ricoverato in ospedale

PADOVA – Il marito ricoverato le manca troppo, così prende un camice, si traveste da medico e lo raggiunge per fare l’amore. Non è una delle classiche commedie all’italiana un po’ grottesche, bensì una storia vera che arriva da Padova.

Ad aggravare la sua condizione è il furto del camice ad uno specializzando e il fatto che, presa dal gioco di ruolo, ha tolto l’ago all’uomo, sostenendo di essere un medico della struttura ospedaliera.

Stando a fonti interne della clinica, la donna, prima dello stratagemma, era già stata allontanata dal personale sanitario che aveva allertato la polizia. Fermata in evidente stato di alterazione psicofisica, gli agenti l’hanno portata in Questura per le procedure di identificazione. Ora rischia la denuncia per ricettazione, esercizio abusivo della professione e sostituzione di persona. Lo riporta ilfattoquotidiano.it