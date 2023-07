Torna il Premio Argos Hippium nel Parco Archeologico di Siponto

MANFREDONIA (FOGGIA) – Compie trent’anni il Premio Argos Hippium, ideato e organizzato da Lino Campagna che, con caparbietà e tenacia, continua ad andare a caccia di talenti che portano alto il nome di Foggia. Dodici i premiati di questa edizione che si svolgerà venerdì 28 luglio alle 20.30 nel Parco Archeologico di Siponto, dal 2008 location della manifestazione.

“Non mi sembra ancora vero – racconta Lino Campagna – che questo premio, nato quasi per gioco, sia diventato uno degli appuntamenti più attesi della provincia di Foggia. Sono stati anni bellissimi ma di lavoro intenso, di studio approfondito e di straordinarie relazioni umane. Tutto questo è stato reso possibile grazie anche al supporto di chi ci ha dato fiducia, nonostante le non poche difficoltà a cui va incontro chi non è mosso da interessi particolari, ma semplicemente spinto dall’amore per il proprio territorio.

Perché questo è il premio del cuore, delle radici, della voglia di riscatto per una terra troppo spesso bistrattata e di cui vogliamo invece mostrare bellezza, autenticità e talento. Abbiamo eccellenze incredibili, alcune sparse per il mondo, altre tornate e qui rimaste con la voglia di costruire e lasciare una traccia”.

Nuove tecnologie, energie rinnovabili, imprenditoria, economia, giornalismo e medicina. Sono tanti gli ambiti in cui operano i premiati della 30^ edizione. Arriva dalla Francia Alessandro Nigro Imperiale, incoronato “Miglior Sommelier d’Italia e di Francia”. Torna dagli Stati Uniti Antonio Colaprico, ingegnere bioinformatico che lavora all’Università di Miami.

A ritirare la scultura raffigurante una stele daunia, la Direttrice delle relazioni istituzionali della RAI Angela Mariella, l’industriale cerealicolo Angelo Martinelli, la ricercatrice in biotecnologie mediche Annita Montepeloso, ritenuta dalla rete globale ‘Nova 111’ una delle più brillanti e competenti under 35 del Paese; Giuseppe Lombardi, miglior giovane oncologo per la ricerca REGOMA sul glioblastoma. Tra i premiati figurano anche i fratelli Giacomo e Viviana Gigantiello, rispettivamente CEO di AXA ITALIA e dirigente organizzativo ed amministrativo della Lotras.

Tra chi ha deciso di restare nella propria terra, ci sono anche Marcello Salvatori, imprenditore della green economy ed Euclide Della Vista, imprenditore nel settore della comunicazione, new media e ICT. Ad un anno esatto dall’annuncio, dato proprio sul palco dell’Argos, del via libera del Ministero della Cultura per l’Istituzione concertistica orchestrale, il Premio andrà all’Orchestra ICO Suoni del Sud, che si esibirà con un omaggio ad Ennio Morricone. Per l’impegno trentennale nel supporto al reparto di neonatologia degli Ospedali Riuniti di Foggia, l’Argos Hippium andrà all’Associazione F.A.S.Ne. (Foggia Amici per lo Sviluppo della Neonatologia).

Nel corso della serata, non mancheranno momenti di spettacolo ed incursioni di alcune “Signore della TV”. A portarle in scena sarà l’attore, imitatore e performer napoletano Vincenzo De Lucia, protagonista di autorevoli salotti televisivi come Stasera Tutto è Possibile, Tale e Quale Show, Maurizio Costanzo Show e Domenica In.

Per celebrare i trent’anni del Premio, tornano a Siponto anche alcuni Argos Hippium degli anni passati tra cui l’attore foggiano Michele De Virgilio, reduce dal successo della fiction ‘Il Patriarca’ (in onda su Canale 5) e Antonio La Salandra, campione di arti marziali e formatore di molte star di Hollywood e della scorta di Papa Francesco.

Tra gli ospiti anche la ballerina Chiara Esposito, appena eletta Miss Mondo Italia 2023 e già protagonista con le sue performance nella passata edizione.

L’evento sarà condotto dalla coppia di giornalisti Sergio De Nicola, inviato del Tg2 e Marzia Campagna, coorganizzatrice del Premio.

La serata del 28 luglio sarà preceduta da una mostra, curata da Paolo Riccardi e dall’Archivio Argos, che racconta la storia del Premio, con foto e articoli di giornale. L’inaugurazione è prevista il 20 luglio alle 18.00 nel chiostro del Comune di Manfredonia e sarà visitabile fino al 26 luglio.

Organizzato grazie al sostegno di partner privati e con il Patrocinio di Direzione Regionale Musei Puglia, Regione Puglia, Provincia di Foggia e Comune di Manfredonia, il Premio Argos Hippium sarà aperto al pubblico e trasmesso in qualità HD sulla piattaforma LIVEGO.it (livego.it/argos-hippium)