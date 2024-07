La formazione post-diploma si configura oggi come la principale preoccupazione per coloro che completano il loro percorso di studi nella scuola superiore e costituisce il primo passo per chiunque desideri entrare nel mondo del lavoro.

Sebbene sia universalmente riconosciuto che il sistema scolastico svolga un ruolo fondamentale nella formazione di base dei giovani, è altrettanto evidente che, per ovvie ragioni, non sia in grado di prepararli adeguatamente per l’ambiente lavorativo, sempre più orientato verso la specializzazione e la specificità settoriale.

La formazione dei giovani diplomati, per favorire un efficace inserimento nel mondo del lavoro, deve mirare a prepararli per ruoli che siano coerenti con il percorso di studio intrapreso e con le richieste del mercato del lavoro. Ed è proprio qui che entra in gioco l’importanza di corsi post diploma: vediamo perché rappresentano una strada agevolata per chi vuole lavorare subito dopo la scuola.

L’importanza della formazione pratica nel mondo del lavoro

Scegliere con consapevolezza cosa fare dopo il diploma implica anche comprendere il contesto socio-economico in cui ci si trova immersi. Le ultime indagini indicano un aumento degli studenti che frequentano i licei e che, dopo aver conseguito il diploma, optano per l’iscrizione all’università, rispetto a coloro che provengono da percorsi formativi tecnici. Questo trend si traduce in una riduzione della forza lavoro disponibile sul mercato. Nel dettaglio, si osserva un decremento di 120 mila iscritti presso istituti tecnici per ragionieri, geometri e periti, accompagnato da un aumento di oltre 40 mila iscrizioni nei licei.

Le imprese, di conseguenza, stanno incontrando difficoltà nel reperire personale qualificato, poiché la maggior parte dei laureati non è adeguatamente preparata dal punto di vista professionale. Ciò potrebbe tradursi, nel prossimo quinquennio, nella necessità di oltre 150 mila tecnici specializzati in settori quali meccanica, chimica, tessile, alimentare e ICT, attualmente non adeguatamente formati.

In questo contesto, i vari corsi professionali post diploma rivestono un’importanza cruciale poiché consentono ai giovani di acquisire competenze tecniche e pratiche altamente richieste dalle aziende. Questi programmi formativi rappresentano un’opportunità preziosa per preparare i ragazzi al mondo del lavoro, fornendo loro le conoscenze e le capacità necessarie per affrontare le sfide e sfruttare le opportunità presenti sul mercato. Investire nella formazione post-diploma non solo favorisce l’inserimento professionale, ma contribuisce anche a soddisfare le esigenze delle imprese, che sono costantemente alla ricerca di personale qualificato e preparato ad affrontare le sfide del settore.

Corsi post diploma: la specializzazione tecnica necessaria per lavorare

In Italia, sono disponibili diversi percorsi formativi post-diploma, tra cui i corsi ITS e i corsi IFTS, che offrono valide opportunità per acquisire le competenze richieste dalle aziende e garantire un rapido inserimento nel mondo del lavoro al termine degli studi. Uno dei principali vantaggi dei corsi professionali post diploma è rappresentato dalle concrete opportunità occupazionali che offrono. Ad esempio, è stato stimato che in Italia l’85% dei diplomati ITS si è inserito con successo nel mondo del lavoro.

Di fronte alla vasta gamma di percorsi formativi post diploma disponibili, come scegliere quello più adatto alle proprie esigenze? Un consiglio importante è valutare un corso che soddisfi determinati requisiti:

Deve fornire solide basi e competenze relative alle professioni più richieste.

Deve trasmettere le competenze in modo pratico ed efficace, consentendo l’applicazione immediata delle nozioni teoriche attraverso esperienze dirette, esercitazioni e lavori di gruppo.

È consigliabile scegliere un corso post-diploma offerto da enti certificati, poiché gli attestati rilasciati da enti non accreditati hanno scarsa rilevanza agli occhi delle aziende.

Il corso dovrebbe essere tenuto da docenti accreditati ed esperti nel loro campo.

È importante che il corso offra la possibilità di svolgere uno stage, permettendo agli studenti di mettere in pratica direttamente in azienda ciò che hanno appreso.

Questi sono aspetti cruciali da considerare nella scelta di un corso di formazione post-diploma. Molti corsi offrono una solida preparazione teorica, ma ciò che fa davvero la differenza è la possibilità di mettere immediatamente in pratica ciò che si impara. (nota stampa).