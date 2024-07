“E’ un momento storico: registriamo il successo della trattativa sindacale con un accordo che i lavoratori dello storico Pastificio Tamma di Foggia aspettavano da molti anni. La firma sull’accordo integrativo è un successo da registrare con soddisfazione”. E’ quanto dichiarano i segretari generali della FLAI Cgil e della FAI Cisl di Foggia Giovanni Tarantella e Donato Di Lella.

Alla sigla dell’accordo erano presenti: per il Pastificio Tamma l’amministratore delegato Nicola Rovai, dall’avvocato Michele Fatigato, il Responsabile Produzione Alessandro Mancini Alessandro e Loredana Scarpiello impiegata dell’ ufficio risorse umane; Per la FLAI CGIL di Foggia il segretario generale Giovanni Tarantella con Michele Chiuccariello; per la FAI Cisl di Foggia il segretario generale Donato Di Lella con Alberto Arionni; la Rsu aziendale, nelle persone di Roberto Bonsanto, Donato Bonsanto e Giuseppe Gattulli.

Nel verbale di accordo è riportato come ‘in questi ultimi anni si è evidenziata la funzione strategica delle filiere agroalimentari italiane, capaci di garantire al Paese gli obiettivi di sicurezza alimentare ed assicurare un cibo di qualità, premiato sui mercati nazionali ed internazionali.

Una domanda di Made in Italy destinata a crescere, attraverso l’ulteriore sviluppo del settore che dovrà sempre più utilizzare le innovazioni tecnologiche per ottimizzare la qualità e la quantità delle produzioni.

In questa ottica, è opportuno rafforzare il sistema di relazioni sindacali. Altresì, in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è fondamentale continuare a promuovere una cultura della prevenzione, ponendo attenzione alla costante formazione e informazione.

“È Giusto evidenziare come l’azienda abbia accolto le richieste nostre e della Rsu, oltre agli aspetti di quantificazione e qualificazione retributiva che hanno rilevanza importante nell’accordo sottoscritto, anche sui temi della sicurezza lavoro e su altri aspetti come il problema del caldo eccessivo nello stabilimento, finalmente superato- evidenziano i segretari Tarantella Di Lella – Positivo è il potenziamento delle azioni a contrasto della violenza di genere, delle molestie sessuali e del mobbing nei luoghi di lavoro e l’azienda valuterà la programmazione di momenti di coinvolgimento e confronto in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere. Vogliamo anche rilevare il prezioso e fondamentale apporto dalla RSU interna che in questi mesi ha lavorato in stretta collaborazione con la Direzione per giungere ai risultati che oggi registriamo”.

