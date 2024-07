Le proteste e la raccolta firme promosse dal gruppo social “Difendiamo il Quartiere Ferrovia” e i suggerimenti dell’associazione di residenti “Gli Amici del Viale Aps” hanno spinto l’amministrazione comunale a intervenire con urgenza. Lo scorso venerdì pomeriggio, a poche ore dalla nota degli Amici del Viale che evidenziava vari problemi della zona, la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, si è recata in Via Podgora accompagnata da alcuni agenti.

Sulle pagine social de “l’Immediato”, rispondendo a un utente, la prima cittadina ha dichiarato: “Siamo sempre nel Quartiere Ferrovia per pattugliamenti continui. Mensilmente effettuiamo Pis, retate, controlli e identificazioni a tappeto, oltre a implementare vari programmi mirati per l’inclusione. Lavoriamo in collaborazione con polizia, guardia di finanza, carabinieri ed esercito, sotto il coordinamento del prefetto (e non del sindaco)! Chi ha protestato quando intere strade sono state date in affitto a negozianti etnici (Via Podgora, Via Monfalcone, Via Isonzo, Via Piave)? Queste concessioni non sono opera di questa amministrazione. Per quanto riguarda il problema della droga, basta vedere il report mensile del questore per capire che il problema è molto più grave altrove“.

Lo riporta l’Immediato.net