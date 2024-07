Manfredonia, 15 luglio 2024 – “Manfredonia sta attraversando un periodo di profonda crisi economica e sociale, accentuato da una gestione amministrativa carente e da una mancanza di programmazione strategica“. A lanciare un appello è Francesco Palmieri, imprenditore locale, che attraverso un messaggio sui social media ha descritto con toni accesi la difficile situazione che stanno vivendo le micro-imprese della città.

Palmieri, già a settembre dello scorso anno, aveva previsto un’estate drammatica per Manfredonia, e oggi quelle previsioni si sono tristemente avverate. “Come avevo previsto parlando con miei amici e colleghi piccoli imprenditori, anche questa estate sarà drammatica per la città di Manfredonia. Oltre ai cronici problemi di mancanza di lavoro e un’economia al collasso, si aggiunge una totale assenza di programmazione per l’estate ormai volgente alla fine,” ha dichiarato Palmieri. La sua frustrazione è palpabile, riflettendo il sentimento di molti imprenditori che faticano a mantenere a galla le loro attività.

Le parole di Palmieri sono un duro colpo per la classe politica locale, accusata di essere più interessata ai giochi di potere che a risolvere i problemi concreti della città. “Siamo stanchi dei loro giochi di potere per la spartizione dei ‘tesori’ della città. Vergognatevi,” ha affermato l’imprenditore. Palmieri sottolinea come le finanze delle micro-imprese siano in condizioni disperate, con molti imprenditori che riescono appena a onorare gli impegni presenti, senza alcuna speranza di poter affrontare il lungo inverno che si avvicina.

Uno dei punti centrali del discorso di Palmieri è la mancanza di una chiara identità per Manfredonia. “Manfredonia non ha un’identità definita. Con persone ultra-competenti nella cabina di regia, potrebbe anche diventare una città multi-tasking, ovvero con più identità e quindi con molte opportunità di crescita e di lavoro per tutti,” ha spiegato. Palmieri propone un modello di città con una “poli-identità,” che possa attrarre diverse opportunità di sviluppo e crescita economica.

Per realizzare questa visione, Palmieri invita tutti i partiti e movimenti politici a mettere da parte le loro pretese relative ai “posti di comando” e a lavorare insieme per il bene della città. “Mettere da parte le loro pretese relative ai ‘posti di comando’ e permettere al Sindaco, insieme a loro, di scegliere le menti migliori e più capaci della città (se necessario anche qualche forestiero) per risollevare le sorti della città,” ha suggerito.

Palmieri crede fermamente che l’inserimento di nuove persone “eccezionali” in un ambiente possa portare a cambiamenti positivi e gettare le basi per una crescita esponenziale del know-how locale. “Se continuiamo a dare spazio ai mediocri, per questa città, con tutte le grandi opportunità che su di essa stanno per cadere, non ci sarà futuro,” ha concluso.

Le proposte di Palmieri per risollevare le sorti di Manfredonia includono:

Incentivi per le Micro-Imprese: Offrire sgravi fiscali e finanziamenti a fondo perduto per le piccole attività locali.

Pianificazione Strategica: Elaborare un piano di sviluppo economico che coinvolga esperti e figure competenti, anche esterne.

Collaborazione Politica: Superare le divisioni politiche e lavorare congiuntamente per il bene comune.

Promozione della Poli-Identità: Sviluppare una città multi-tasking, capace di attrarre diversi settori economici e culturali.

L’appello di Palmieri è chiaro e deciso: è il momento di agire “per salvare Manfredonia e garantirle un futuro prospero. Le sue parole sono un invito alla riflessione e all’azione per tutti coloro che hanno a cuore il destino della città.”