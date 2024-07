Siponto- Manfredonia, 14 luglio 2024 – Si è svolta ieri, in una cornice di incantevole bellezza estiva, la manifestazione “Miss Bellezza Italiana 2024“. L’evento, del patron Domenico Di Candia, tenutosi presso il suggestivo Lido Kursaal, ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, che hanno applaudito le concorrenti in gara per il prestigioso titolo.



Presentata con professionalità e carisma da Chiara Carpano e Matteo Robustella, la manifestazione ha regalato al pubblico uno spettacolo all’insegna dell’eleganza e del fascino. Le concorrenti hanno sfilato con grazia e determinazione, mostrando al pubblico non solo la loro bellezza esteriore, ma anche il loro impegno e la loro personalità.



Durante la serata, il momento clou è stato senza dubbio la consegna della fascia di Miss Kursaal, che garantisce alla vincitrice un posto nella finale nazionale di Bellezza Italiana 2024. La giuria, composta da imprenditori, insegnanti, giornalisti, presidente Stefania Consiglia Troiano, ha avuto il difficile compito di scegliere la concorrente che meglio incarnava i valori e lo spirito della competizione. Dopo un’attenta valutazione, il titolo è stato assegnato alla splendida Mariateresa Guerra, la cui eleganza e portamento hanno conquistato tutti i presenti.



L’evento è stato patrocinato dalla Regione Puglia e dall’Associazione ProLoco Manfredonia, il che ha conferito ulteriore prestigio e rilevanza alla manifestazione. La collaborazione con queste istituzioni ha permesso di valorizzare non solo la bellezza delle partecipanti, ma anche il territorio pugliese, mettendo in risalto le sue tradizioni e il suo patrimonio culturale.



La serata si è conclusa con applausi scroscianti e l’entusiasmo di tutti i partecipanti, che hanno salutato con gioia e ammirazione la nuova Miss Kursaal. L’organizzazione impeccabile e la straordinaria partecipazione del pubblico hanno reso l’evento un successo .



Con questa vittoria, Mariateresa Guerra, si prepara ora ad affrontare la sfida della finale nazionale. L’appuntamento è per la prossima fase del concorso, dove bellezza, talento e determinazione si uniranno ancora una volta per celebrare l’eccellenza italiana.

Complimenti sinceri a tutte le partecipanti, complimenti all’organizzazione e al patron Domenico Di Candia.

fotogallery