Passione e determinazione Martin Lombardi, 8 anni, rappresenta Manfredonia nella Canoa Nazionale

Nel corso dello scorso weekend, Campolattaro, situato nella provincia di Benevento, ha ospitato un evento di canoa di rilevanza nazionale. Tra i partecipanti, si è distinto il giovane Martin Lombardi, di soli 8 anni, che ha gareggiato con entusiasmo e determinazione.

Martin, residente a Manfredonia, è affiliato alla Lega Navale Italiana della sua città e rappresenta l’unico atleta della provincia in questa disciplina sportiva. Nonostante la sua giovane età e la sua prima esperienza in una competizione di tale livello, Martin ha dimostrato grande passione e impegno, qualità che sono state fonte di emozione e orgoglio per i suoi genitori e per la comunità locale.

L’evento, oltre a rappresentare una competizione sportiva, ha offerto un’opportunità di aggregazione e divertimento, promuovendo al contempo uno stile di vita attivo e sano tra i giovani. La canoa, infatti, non è solo uno sport, ma anche un’attività che favorisce il contatto con la natura e l’acquisizione di importanti valori come il rispetto dell’ambiente e la collaborazione di squadra.

Pasqualino Lombardi, padre del giovane Martin, ha espresso il suo desiderio di vedere crescere l’interesse per questo fantastico sport tra i bambini della zona. L’auspicio è che l’esperienza di Martin possa fungere da ispirazione per altri giovani, avvicinandoli alla canoa e, più in generale, alla pratica sportiva.

Un plauso speciale va alla Lega Navale di Manfredonia per il lavoro svolto nel promuovere la canoa e supportare i giovani atleti, e un grande in bocca al lupo a Martin per le sue future competizioni.

Che la passione e la determinazione di questo giovane atleta siano di esempio per tutti i bambini che desiderano avvicinarsi allo sport e vivere le emozioni che esso sa regalare.