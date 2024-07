Manfredonia, 15 luglio 2024 – Un episodio di criminalità ha interessato Manfredonia stamani. Come reso noto da una fonte, intorno alle ore 11, un individuo non identificato si è introdotto in un immobile situato in via Colombo, nei pressi della chiesa San Michele, compiendo una rapina ai danni di una persona anziana. La vittima, una signora di età avanzata, è stata derubata di tutti i suoi beni di valore che indossava al momento dell’incidente.

Secondo le prime ricostruzioni dei fatti, il malvivente avrebbe approfittato di un momento di distrazione della signora per introdursi nella sua abitazione al piano terra. Una volta dentro, l’individuo avrebbe minacciato la vittima, obbligandola a consegnargli gioielli e altri oggetti di valore che portava con sé. L’anziana, visibilmente scossa e terrorizzata, ha cercato di resistere, ma la determinazione e la violenza dell’aggressore l’hanno costretta a cedere.

L’allarme è stato dato dai vicini di casa, richiamati dalle urla disperate della donna. Immediatamente sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le ricerche del colpevole. Al momento, l’uomo è riuscito a far perdere le sue tracce, ma gli inquirenti stanno raccogliendo tutte le testimonianze disponibili e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per risalire alla sua identità.