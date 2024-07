"Suoni in cava 2024" ad Apricena va fortissimo. Ospiti ed eventi top, vendita ticket "a gonfie vele"

Procede a gonfie vele la vendita dei biglietti per l’edizione 2024 di “Suoni in cava” dopo la presentazione alla stampa di alcuni giorni fa. La kermesse musicale è ormai inserita tra le più importanti del territorio vista la presenza di grandi nomi della musica nazionale ed internazionale: Dire Straits Legacy, Massimo Ranieri, Boomdabash, Eugenio Bennato Roberta Palumbo e Carmine Padula, oltre ad una serata a sorpresa dedicata ai giovani.

Un nutrito programma, quello di Suonincava 2024 che si terrà da 19 a 24 agosto nella cava Dell’Erba di Apricena, che ha da subito attirato l’attenzione di un pubblico proveniente da ogni dove. Ad oggi, infatti la richiesta dei tickets per la manifestazione è arrivata anche dalle regioni limitrofe e dal Centro Italia. ” Siamo felicissimi di poter raccontare una storia nuova di Suoni in cava – esordisce il sindaco di Apricena Antonio Potenza – . E’ una manifestazione che vuole crescere sempre più per portare valore aggiunto al nostro territorio, non soltanto ad Apricena ma a tutto il territorio provinciale che è straordinario. I concerti di quest’anno sono tutti con posto a sedere e i costi non graveranno sulle casse comunali essendo l’accesso a pagamento”.

L’edizione di “Suoni in Cava 2024” si svolgerà nella cornice della cava dell’Erba situata lungo la strada provinciale 37 tra Apricena e Poggio Imperiale, dal 19 al 24 agosto. “Le cave di Apricena rappresentano una ricchezza naturale e una fonte di orgoglio per la città, che vuole valorizzarle ancora di più attraverso una nuova edizione di “Suoni in Cava” – rilancia ancora il primo cittadino di Apricena. E poi Matteo Leggeri, responsabile dell’organizzazione: “Avremo artisti di grande rilievo che fanno crescere la qualità dell’offerta. Lavoriamo già per le edizioni future per coinvolgere partner nazionali e creare un brand che possa valorizzare l’intero territorio provinciale”. Suoni in cava è una manifestazione che lo scorso anno, dopo uno stop di oltre 10 anni, è ritornata a colorare l’estate della provincia di Foggia e non solo. I biglietti sono disponibili sulla piattaforma “Ticketone”.

Questi gli appuntamenti:

19 agosto: ore 21,30 – Massimo Ranieri – Tutti i sogni ancora in volo Tour;

21 agosto: ore 21,30 – Dire Straits Legacy – World Tour

22 agosto: ore 21,30 – DJ Set e ospite a sorpresa

23 agosto: ore 21,30 – Eugenio Bennato con Roberta Palumbo e ospite Carmine Padula.

Serata dedicata a Matteo Salvatore.

24 agosto: ore 21,30 – Boombadash – Venduti Tour 2024.