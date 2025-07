ASL Foggia – Ambulatorio per le vaccinazioni a misura di bambino in piazza Pavoncelli: conclusi i lavori nei locali del Dipartimento di Prevenzione

Un ambiente colorato, accogliente e pensato su misura per i più piccoli: è il nuovo ambulatorio per le vaccinazioni del Dipartimento di Prevenzione di ASL Foggia, in piazza Pavoncelli.

Alla presentazione di domani 16 luglio 2025, con inizio alle ore 9.15 porteranno il saluto Raffaele Piemontese, Vicepresidente della Regione Puglia e Assessore alla Sanità; Antonio Nigri, Direttore Generale di ASL Foggia; Michele Panunzio Direttore del Dipartimento di Prevenzione.

Le pareti sono ora decorate con tinte vivaci e quadri raffiguranti personaggi amati dai bambini, come Topolino e Paperino. Libri, giochi e materiali per disegnare contribuiscono a creare un clima sereno e rassicurante, pensato per ridurre l’ansia legata alla vaccinazione e rendere l’esperienza più piacevole per i piccoli pazienti. Un ambiente accogliente che aiuta a creare un rapporto di fiducia con le famiglie e a promuovere una cultura positiva della prevenzione.

Gli interventi rientrano in un più ampio percorso di umanizzazione degli spazi sanitari promosso da ASL Foggia, con l’obiettivo di migliorare l’accoglienza, il comfort e la qualità dell’assistenza offerta ai cittadini. Ambienti più curati, funzionali e a misura di persona rappresentano un segno concreto di attenzione verso le esigenze di utenti e operatori, contribuendo a rendere i luoghi di cura più vicini, accessibili e rassicuranti.