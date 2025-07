Biomasse spiaggiate a Siponto, la Regione modifica le linee guida: "Un provvedimento inutile"

«La montagna partorisce il topolino». È netto il giudizio del gruppo Europa Verde – Verdi di Manfredonia sul recente provvedimento della Giunta regionale, che ha modificato in maniera marginale le linee guida per la gestione delle biomasse spiaggiate lungo la costa di Siponto. Un intervento definito «ininfluente», che – secondo i Verdi – non affronta né risolve in alcun modo la questione ambientale e gestionale delle biomasse che ogni anno si accumulano sulla costa, creando problemi igienico-sanitari e paesaggistici. «Burocrati ottusi o politici incapaci?» si domandano i rappresentanti del movimento ecologista, che contestano anche l’atteggiamento dell’amministrazione comunale: «Non vediamo quale soddisfazione il Comune di Manfredonia possa esprimere su un provvedimento che non cambia in NESSUN modo il problema (e la risorsa) delle biomasse spiaggiate a Siponto».

Europa Verde – Verdi di Manfredonia ricorda di aver presentato, nei mesi scorsi, una serie di proposte concrete rimaste lettera morta:

Utilizzare le biomasse anche come lettiere negli allevamenti;

Prevedere siti temporanei di stoccaggio per consentire il lavaggio spontaneo con le piogge, invece di sprecare acqua potabile per lavare tonnellate di materiale;

Specificare la tipologia di materiale da poter spandere sui terreni, utilizzandolo come sostanza secca e non tal quale.

«Purtroppo – attaccano i Verdi – l’ignoranza della tecnica agronomica e della chimica del suolo è evidente. Dopo mesi di battaglie dobbiamo constatare che stupido è chi lo stupido fa (citando Forrest Gump). Ancora una volta la stupidità nelle amministrazioni pubbliche regna sovrana». Il movimento ambientalista fa sapere che, dopo la pausa estiva, riprenderà la propria azione per cercare soluzioni davvero sostenibili e utili alla gestione del fenomeno.

«A settembre torneremo a far sentire la nostra voce – concludono – mentre assisteremo, come ogni anno, al paradosso di vedere riportate sui luoghi originali le 300 tonnellate già spostate. Così, alle biomasse del 2024 e 2025, si aggiungeranno anche quelle del 2026. Se non è stupidità questa…».