Caldo: la tregua è finita, domani bollino arancione in 2 città

Torna il caldo, per ora ancora su livelli stagionali: dopo alcuni giorni di tregua tornano le alte temperature in Italia. Nell’ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute rispuntano i bollini gialli e arancioni. Oggi martedì 15 luglio è previsto livello di rischio 2 (bollino arancione) in una città, Perugia, mentre per 11 centri il ministero ha determinato un livello di “rischio” 1 (bollino giallo). Ecco quali sono :

Ancona, Bologna, Brescia, Catania, Firenze, Frosinone, Latina, Pescara, Rieti, Trieste e Viterbo.

Domani 2 città diventano arancioni

Mercoledì 16 luglio le città in arancione saliranno a 2, con Pescara che si aggiungerà a Perugia, mentre saranno 14 le città con bollino giallo: Ancona, Bologna, Brescia, Campobasso, Catania, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Milano, Rieti, Roma, Torino e Viterbo.