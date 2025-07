Polizia locale, le strade e gli orari in cui verranno effettuati i controlli delle soste irregolari con l’utilizzo dello Street Control

Dal Comando della Polizia Locale arriva la comunicazione delle date e degli orari in cui verranno effettuati i controlli delle soste irregolari in città, utilizzando la strumentazione elettronica Street Control.

Ecco di seguito tutte le indicazioni, comprensive di date, orari e zone:

• Mercoledì 16 luglio – turno dalle ore 8 alle ore 14 – zona Corso Garibaldi, Corso Roma, Corso P. Giannone e Via della Repubblica a partire dall’intersezione di Via Arpi.

• Giovedì 17 luglio – turno dalle ore 15 alle ore 21 – zona area pedonale che ricade da Via Duomo a Via Arpi, Viale XXIV Maggio, Via della Repubblica, Corso Roma, Corso P. Giannone, Via G. Matteotti e Via Manfredi.

• Venerdì 18 luglio – turno dalle ore 8 alle ore 14 – zona Corso Garibaldi, Corso Roma, Corso P. Giannone e Via della Repubblica a partire dall’intersezione di Via Arpi.

Per ulteriori informazioni, consultare direttamente il sito, al link:

https://polizialocale.comune.foggia.it/pl/2025/03/10/street-control/