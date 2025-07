Foggia. Nel pieno rispetto dei diritti delle persone sottoposte a indagine e del principio costituzionale della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, si rende nota – per garantire un’informazione trasparente e nell’interesse pubblico – l’operazione di polizia giudiziaria in corso dalle prime ore della mattinata odierna, su disposizione della Procura della Repubblica di Foggia.

L’operazione, finalizzata al contrasto dell’occupazione abusiva di aree pubbliche e della vendita non autorizzata di prodotti ortofrutticoli in diverse zone della città, vede impegnati la Polizia di Stato – con la Squadra Mobile e la Sezione di Polizia Giudiziaria-Aliquota Polizia di Stato – e la Polizia Locale di Foggia. Le attività sono condotte con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine, della Sezione Polizia Stradale e della Polizia Scientifica.

L’articolata indagine si è sviluppata nel corso dei primi sei mesi del 2025 e si è concentrata sull’individuazione di una serie di condotte illecite connesse all’occupazione non autorizzata di suolo pubblico, in spregio alle normative comunali e alle disposizioni relative al commercio ambulante. Le attività investigative hanno consentito di documentare, anche grazie a videoriprese, appostamenti, osservazioni dirette e verifiche documentali, l’esistenza di quattro distinte aree mercatali, organizzate e gestite senza i previsti titoli autorizzativi.

Le indagini hanno permesso di ricostruire un vero e proprio sistema di vendita abusiva, strutturato e continuativo, che ha coinvolto sei soggetti attualmente indagati per diversi reati, tra cui l’occupazione abusiva di suolo pubblico e l’organizzazione illecita di attività commerciali. Gli indagati avrebbero operato in violazione delle normative vigenti, utilizzando mezzi e modalità non conformi ai requisiti stabiliti dalle disposizioni comunali in materia di commercio ambulante.

Uno degli elementi emersi durante l’attività investigativa riguarda la strategica predisposizione, da parte degli indagati, di cassonetti e contenitori per i rifiuti in determinati punti del suolo pubblico. Tali elementi erano posizionati in modo da ostacolare la sosta dei veicoli dei residenti e al contempo agevolare le manovre e le operazioni di carico e scarico della merce destinata alla vendita abusiva. Tale modalità, documentata nel tempo, rappresenta un ulteriore indizio dell’organizzazione sistematica dell’attività illecita.

Come misura cautelare, la Procura della Repubblica di Foggia ha emesso un decreto di sequestro preventivo, eseguito nella giornata odierna, che ha riguardato circa venti veicoli – tra autocarri e altri mezzi – ritenuti strumentali allo svolgimento delle attività oggetto dell’indagine. Contestualmente, sono stati sottoposti a sequestro anche quattro siti pubblici, situati in prossimità di importanti arterie cittadine, i quali risultano essere stati occupati senza alcuna autorizzazione.

Durante l’operazione di polizia giudiziaria, sono state eseguite anche perquisizioni nei luoghi e nelle pertinenze collegati alle attività di commercio abusivo. Le perquisizioni mirano a raccogliere ulteriori elementi di prova e a ricostruire con maggiore dettaglio il perimetro delle condotte contestate agli indagati.

L’operazione si inserisce in una più ampia strategia volta al ripristino della legalità nel territorio urbano e alla tutela del decoro e della sicurezza pubblica. L’attività di coordinamento tra diverse articolazioni delle forze dell’ordine ha permesso di affrontare in maniera incisiva un fenomeno che, nel tempo, aveva assunto caratteristiche di stabilità e sistematicità, con un impatto significativo sulla viabilità e sulla vivibilità di intere aree cittadine.

Si precisa che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che le posizioni delle persone indagate sono attualmente al vaglio dell’Autorità Giudiziaria. Pertanto, in osservanza al principio di non colpevolezza sancito dalla Costituzione, nessuna delle persone coinvolte può essere considerata colpevole fino a quando non intervenga una sentenza definitiva di condanna.