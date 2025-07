Manfredonia, 3 luglio 2025 – Novità importanti per i dipendenti dell’Area Funzionari ed Elevata Qualificazione (E.Q.) del Comune di Manfredonia: il dirigente del Settore I – Risorse Umane e Sviluppo Economico, dott. Tommaso Gioieni, ha firmato la determinazione n. 1231/2025 con cui si approva la graduatoria definitiva per l’attribuzione dei differenziali stipendiali relativi all’anno 2023, in attuazione del Contratto Collettivo Integrativo (CCI).

Dopo un lungo iter tecnico-amministrativo, che ha incluso verifiche e controlli successivi all’approvazione della graduatoria con la determinazione n. 781/2025, il provvedimento ufficializza l’assegnazione dei riconoscimenti economici a dieci dipendenti. L’istruttoria si era temporaneamente arenata a causa di una contestazione riferita ai punteggi attribuiti per l’annualità 2021 nell’ambito dell’Area Funzionari, che aveva ritardato la pubblicazione della graduatoria completa. Tuttavia, con la definizione della controversia (protocollo n. 33889 del 25 giugno 2025), e considerato che l’esito non ha comportato modifiche, l’Amministrazione ha potuto procedere alla liquidazione.

I dettagli dell’assegnazione economica

Nel dettaglio, il differenziale stipendiale verrà corrisposto con decorrenza retroattiva a partire dal 1° gennaio 2023, includendo le annualità pregresse (2023 e 2024) fino a giugno 2025. A partire da luglio 2025, i dipendenti interessati percepiranno il differenziale mensilmente in busta paga.

Sono escluse dall’attribuzione del beneficio alcune posizioni specifiche, come quella del dipendente con matricola n. 125428, per il quale è stata recepita la Deliberazione di Giunta Comunale n. 105/2025, relativa a una proposta giudiziale accettata in sede di Tribunale del Lavoro di Foggia.

I dipendenti con matricola n. 125491 e n. 125442 beneficeranno, inoltre, di un incremento del differenziale in base all’articolo 102 del CCNL 16 novembre 2022, che disciplina le progressioni per il personale iscritto ad albi professionali.

Copertura finanziaria garantita

Il pagamento degli arretrati e dei futuri differenziali è stato reso possibile grazie alla copertura assicurata dal bilancio comunale 2025–2027. Le somme saranno prelevate dalle risorse decentrate di ciascun anno, così ripartite:

Per l’anno 2023:

Differenziale: € 13.733,33 (impegno n. 544)

Oneri: € 3.664,05 (impegno n. 545)

IRAP: € 1.167,33 (impegno n. 546)

Per l’anno 2024:

Differenziale: € 11.866,67 (impegno n. 521/4)

Oneri: € 3.166,03 (impegno n. 545)

IRAP: € 1.008,67 (impegno n. 546)

Per l’anno in corso (2025), la copertura sarà garantita con le risorse stabili già allocate nel fondo per la contrattazione decentrata.

La determinazione si fonda sul quadro normativo stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 16 novembre 2022, in particolare gli articoli 15, 78 e 102, che regolano rispettivamente le progressioni economiche, i differenziali stipendiali e i riconoscimenti per il personale con requisiti professionali specifici.

Ulteriore riferimento è rappresentato dalla disciplina interna del Comune, aggiornata attraverso i CCII del 12 dicembre 2024 e del 2023, i quali hanno definito i criteri per l’assegnazione delle progressioni economiche in funzione dei risultati e delle competenze acquisite.

Il provvedimento sarà ora pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Manfredonia e vi rimarrà affisso per 15 giorni consecutivi, come previsto dalla normativa sulla trasparenza amministrativa.

