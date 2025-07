FOGGIA – 15 luglio 2025. Dopo il precedente rinvio, nuova udienza stamani al Tribunale di Foggia del procedimento “Giù le Mani“, nato dall’inchiesta giudiziaria del marzo 2024, con coinvolgimento di nove imputati tra cui l’ex sindaco di Manfredonia Gianni Rotice, l’ex assessore Angelo Salvemini, e altri ex amministratori e dipendenti del consorzio pubblico Ase.

Le accuse contestate dalla Procura si articolano in 14 capi d’imputazione, divisi in cinque filoni investigativi: corruzione elettorale, concussione, peculato, lesioni, violenza privata e stalking.

Ammessi tutti i testimoni, escluse solo tre richieste

Nel corso dell’udienza odierna del 15 luglio, il Collegio giudicante ha ammesso tutte le prove richieste dalle parti, con l’unica eccezione dei fratelli Michele e Gianni Rotice e di Galantino Giuliana, con testimonianze – richieste dall’avvocato Santangelo – escluse per incompatibilità con l’ufficio di testimone. I tre imputati verranno comunque sentiti come persone informate sui fatti su richiesta di altre parti.

Ammessa anche la trascrizione delle intercettazioni telefoniche e ambientali ritenute rilevanti, sia dal pubblico ministero che dalle difese degli imputati Salvemini e Romito. Il perito incaricato per la trascrizione è Aldo Gallo, al quale è stato ufficialmente conferito il compito di redigere la perizia, considerata elemento chiave del dibattimento.

Le prossime udienze: 23 settembre e 18 novembre

In attesa del deposito della perizia, il Collegio ha fissato una nuova udienza per il prossimo 23 settembre, in occasione della quale sarà ascoltato il capitano della Guardia di Finanza di Manfredonia, Luca Di Francesco, primo teste del pubblico ministero. Il comandante fornirà una panoramica dell’intera attività investigativa, considerata cruciale per l’impianto accusatorio.

Il processo riprenderà poi con un’ulteriore udienza il 18 novembre, durante la quale sarà esaminata la perizia sulle intercettazioni. Tali contenuti rappresentano uno degli snodi centrali del procedimento, in quanto ritenuti indicativi dei presunti intrecci tra politica e criminalità nel Comune di Manfredonia.

Sono cinque le richieste di costituzione di parte civile, tra cui spiccano quelle del Comune di Manfredonia e dell’azienda partecipata Ase Spa, direttamente coinvolte nei fatti contestati. Gli imputati, che si dichiarano tutti innocenti, contestano le accuse mosse dalla Procura.

Il processo si preannuncia lungo e complesso, con circa 300 testimoni convocati e un calendario di udienze già proiettato fino al 2026. L’attenzione resta alta su uno dei casi giudiziari più delicati degli ultimi anni nella provincia di Foggia, che mette al centro presunti fenomeni di mala amministrazione e commistioni tra interessi pubblici e privati.