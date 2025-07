Mattinatella (FG) – Momenti di apprensione poco fa lungo la strada statale 688 di Mattinata, uscita sulla SP53 Camping Fontana delle rose, nei pressi della località balneare di Mattinatella.

Un sinistro è avvenuto tra due autovetture, una Fiat Punto e un SUV, per cause ancora da accertare. Sul posto è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso, ma le operazioni di soccorso sono state rallentate da gravi difficoltà logistiche.

L’elicottero del 118 ha impiegato diversi minuti prima di riuscire ad atterrare in condizioni di sicurezza, a causa della totale assenza di aree predisposte per l’atterraggio. L’unica possibilità è stata l’atterraggio in una zona impervia, con sollevamento di polvere e detriti che hanno messo a rischio la stessa integrità del mezzo di soccorso.

Una situazione che riapre una questione annosa: perché non esistono ancora aree di atterraggio sicure e tempestive in una zona così frequentata durante il periodo estivo? In casi come questo, la mancanza di spazi adeguati rende talvolta vano anche l’intervento dell’elicottero, trasformando un potenziale salvataggio rapido in una corsa a ostacoli.

Risultano due feriti, trasportati all’ospedale di San Giovanni Rotondo.

Nel video girato sul posto – diffuso senza audio – si vede chiaramente l’elicottero avvolto in una nube di polvere, in una scena che evidenzia i rischi enormi affrontati dai soccorritori.