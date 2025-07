MANFREDONIA – Il Comune di Manfredonia ha dato il via libera agli interventi di manutenzione ordinaria delle fontane situate in Piazza Falcone e Borsellino, nel quartiere Siponto. A sancirlo è la Determinazione Dirigenziale n. 1267 del 7 luglio 2025, firmata dall’ing. Lucio Barbaro, dirigente ad interim del Settore V – Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientali. L’appalto, dal valore complessivo di 30.500 euro (IVA inclusa), è stato affidato alla ditta “Edilgrasso SRLS” con sede legale in Puglia, a seguito di trattativa diretta tramite il MEPA.

Fontane in stato di degrado: scatta l’intervento urgente

La decisione nasce da numerose segnalazioni giunte all’Ufficio Tecnico Comunale da parte di cittadini e della Polizia Locale, preoccupati per le condizioni di forte degrado delle fontane, da tempo prive d’acqua e ricoperte da fanghi in putrefazione. Secondo il sopralluogo tecnico effettuato dall’UTC, i bacini risultano pericolosi per la salute pubblica, soprattutto per i bambini che spesso si introducono nelle vasche, esponendosi a potenziali infezioni.

Il funzionario incaricato, l’ing. Giuseppe Di Tullo, ha evidenziato la necessità di intervenire con urgenza per ristabilire condizioni igieniche adeguate, evitando il protrarsi di una situazione insostenibile sotto il profilo ambientale e sanitario. Impossibilitata ad agire in proprio per mancanza di mezzi, attrezzature e personale qualificato, la squadra manutentiva comunale ha richiesto l’affidamento esterno dei lavori.

In linea con quanto previsto dall’art. 50, comma 1, lett. a) del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), che consente l’affidamento diretto per lavori sotto i 150.000 euro, il Comune ha attivato una trattativa diretta sul portale MEPA con un operatore economico di fiducia. L’offerta ritenuta congrua è stata quella presentata dalla “Edilgrasso SRLS”, per un importo netto di 25.000 euro, a cui si aggiunge l’IVA al 22%, per un totale stanziato di 30.500 euro, imputati sul capitolo 4640 del bilancio comunale (“Spese funzionamento fontane pubbliche”).

A garanzia della regolarità dell’operazione, è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della ditta, con esito regolare. Il codice CIG assegnato all’intervento è B78D859CF4, come previsto dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010).