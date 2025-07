Manfredonia, 15 luglio 2025. In attuazione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16 luglio 2024, il Comune di Manfredonia ha dato applicazione all’art. 60, che disciplina la retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali, superando la precedente regolamentazione in vigore fino al 31 dicembre 2024.

Tale normativa prevede per gli enti l’obbligo di adottare un proprio sistema di graduazione delle posizioni dirigenziali, tenendo conto di specifici criteri contrattuali, per determinare l’importo della retribuzione entro i limiti stabiliti: per il Comune di Manfredonia, tali limiti sono fissati tra € 23.518,00 e € 35.912,97.

Nel caso specifico, il Segretario Generale incaricato, dott. Scalzulli, appartenente alla fascia professionale 1/A, proviene dallo stato di disponibilità ed era in precedenza assegnato a un ente di pari classe. Come previsto dal comma 6 dell’art. 60, a tali figure spetta almeno il minimo retributivo dell’ente di ultima assegnazione, anche se l’incarico successivo avviene in un ente di classe inferiore.

Con delibera n. 51 del 28 febbraio 2025, il Comune ha adottato un nuovo sistema di graduazione della posizione del segretario, approvato dal Sindaco con il supporto del Nucleo di Valutazione (NIV). L’esito di tale graduazione ha fissato la retribuzione di posizione annua lorda a € 35.912,57, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità.

Secondo il parere ARAN n. 34539 del 12/06/2025, nei casi in cui il minimo contrattuale dell’ente di provenienza (nel caso in esame € 35.590,00) risulti superiore a quello dell’ente di nuova assegnazione (pari a € 23.518,00), la differenza (pari a € 12.072,00) viene compensata dal Ministero dell’Interno, senza aggravi sul bilancio comunale.

Sulla base del nuovo sistema e delle disposizioni contrattuali, la retribuzione di posizione annua spettante al Segretario Generale è così determinata:

€ 35.912,57: a carico del bilancio comunale;

€ 12.072,40: a carico del Ministero dell’Interno (differenza tra i minimi contrattuali);

Totale: € 47.984,97 annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità.

Conguagli e imputazione di bilancio

Dal 1° gennaio 2025, data di entrata in vigore della nuova disciplina, al 30 giugno 2025, il segretario ha percepito un importo inferiore a quello spettante. Il Comune ha pertanto disposto il pagamento della differenza pari a € 5.720,57, così suddivisa:

€ 3.691,12/mese spettanti contro € 2.737,69/mese pagati,

Conguaglio imputato ai capitoli di bilancio: 860 (retribuzioni), 870 (oneri) e 1185 (IRAP).

Inoltre, il Comune ha accertato l’importo dovuto dal Ministero dell’Interno a titolo di rimborso:

€ 12.072,00 per la retribuzione;

€ 3.220,80 per oneri;

€ 1.026,12 per IRAP;

Totale accertato: € 16.318,92, imputato al capitolo 230.

Retribuzione di risultato 2025

In applicazione dell’art. 42 del medesimo CCNL, il Sindaco ha stabilito per il 2025 una retribuzione di risultato pari al 10% del monte salari del segretario, corrispondente a:

€ 9.702,00 per retribuzione di risultato,

€ 2.309,08 per oneri previdenziali,

€ 824,67 per IRAP.

Tutti i suddetti importi trovano copertura nel bilancio 2025-2027, annualità 2025, nei rispettivi capitoli.

Rispetto dei vincoli normativi

L’intero trattamento economico annuo lordo attribuito al Segretario Generale rispetta i limiti imposti dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, non superando il tetto di € 51.597,00 indicato nel conto annuale 2021, e sarà oggetto di pubblicazione nell’area “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune, in conformità al D.Lgs. n. 33/2013.