Manfredonia, incendio di vaste proporzioni nell’area dell’ex Lido Bagni di Romagna

Manfredonia, 15/07/2025. Momenti di paura oggi pomeriggio a Manfredonia, dove un incendio di vaste proporzioni è divampato in località Sciale delle Rondinelle, nei pressi dell’area Ex Lido Bagni di Romagna. Le fiamme, alte e alimentate dal caldo e dal vento, hanno rapidamente aggredito sterpaglie e rifiuti abbandonati, generando una densa nube di fumo che ha oscurato il cielo per diversi minuti.

Sul posto sono intervenute tempestivamente più squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate a circoscrivere il rogo e a impedire che si propagasse verso altre zone frequentate del litorale. L’area, già in passato segnalata per l’abbandono incontrollato di rifiuti, si conferma particolarmente vulnerabile al rischio incendi.

Le cause all’origine del rogo sono ancora in corso di accertamento: al momento non si esclude l’ipotesi dolosa. Intanto, le autorità hanno invitato i cittadini a tenersi lontani dalla zona interessata e a segnalare tempestivamente eventuali nuovi focolai.