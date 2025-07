Manfredonia, tra mare inquinato e sfiducia: le voci di una città ferita

I dati degli ultimi campionamenti lasciano sperare: la balneazione lungo il litorale di Siponto e Manfredonia torna ad essere possibile. Eppure, paradossalmente, qualche giorno fa – proprio durante il divieto – le acque apparivano più limpide di oggi. Un dettaglio che non sfugge ai cittadini e che diventa il simbolo di un malessere più profondo. Lungo Corso Manfredi le conversazioni restituiscono un quadro frammentato, fatto di rabbia, ironia e disincanto: «L’unica proposta seria è risarcire», «Non si risalirà la china», «L’acquedotto ha riparato, ma il divieto riguarda zone dove non c’erano anomalie!», «Il mare inquinato da scarichi abusivi?», «Classi dirigenti? Ma non fatemi ridere!».

C’è chi accusa il sindaco di scarso controllo su tasse e fondi PNRR, chi contesta le nomine e lamenta la difficoltà di dialogo con alcuni assessori. Altri vedono invece nel primo cittadino una figura isolata, sottoposta a continui attacchi: «Ipocriti! Sfido chiunque a restare lucido in queste condizioni». Intanto torna la tensione politica: «Si riapre lo scontro tra Pd e Con… chi ci capisce qualcosa è bravo!», mentre qualcuno cita le parole del consigliere La Torre sulla necessità di «andare oltre l’emergenza con coraggio». Oltre al mare, ci sono altre ferite. In biblioteca, un tempo fiore all’occhiello della città, un’ala è chiusa, la saletta “Nati per leggere” è abbandonata, migliaia di volumi giacciono impolverati tra insetti e scaffali. Ci sono classici, antologie rare, libri che raccontano un secolo di cultura locale e nazionale, abbandonati a se stessi. Intanto si continua a presentare nuovi libri, mentre nessuno sembra preoccuparsi del patrimonio già esistente.

All’ospedale il racconto non cambia. File infinite al Cup, condizionatori rotti, personale insufficiente. Un anziano docente scoppia in lacrime per la stanchezza; un altro cittadino racconta di una “prova da sforzo” prenotata per il 2026. In farmacia, quattro ore di attesa, un solo impiegato costretto a scusarsi. Situazioni che spingono a chiedere ai consiglieri comunali meno annunci su nuovi reparti e più attenzione ai servizi esistenti, al rispetto delle persone, alle piccole cose che rendono dignitosa la vita quotidiana. E poi ci sono gesti che raccontano un’altra città. Sull’arenile di Siponto Pino, un volontario, continua a ripulire la spiaggia fino alla foce del Candelaro. Vorrebbe parlare con un assessore, propone piccole idee per la pineta, per una passerella di legno, per restituire valore a un patrimonio naturale unico. In una traversa di via Scaloria, una vecchietta spazza la strada davanti casa sua, con cura, fino all’angolo del cantone. Un gesto semplice, ma che testimonia senso civico e amore per la propria città.

Manfredonia, negli ultimi otto anni, ha vissuto quasi cinque anni di commissariamento e tre anni di amministrazioni elette. La Marca è sindaco da un anno. Chiedere oggi le dimissioni, in un contesto segnato da emergenze ambientali, abusivismi, declino demografico, può sembrare un atto di sfiducia estrema. Ma il terremoto che scuote la città impone risposte nuove. Come in ogni crisi, c’è il rischio di vedere prevalere rabbia e interessi particolari, ma può anche nascere una nuova consapevolezza collettiva. Serve più dialogo, nuove forme di partecipazione, una verifica seria in Consiglio comunale sulle priorità vere: mare, ambiente, sanità, decoro urbano. E serve – più di tutto – ricostruire quel senso di comunità che oggi sembra smarrito.

Perché la rinascita non può nascere solo da una delibera o da un comunicato: deve cominciare dal coraggio di guardarsi attorno, ascoltare le voci di chi vive ogni giorno questa città e ritrovare, pezzo dopo pezzo, il senso di appartenere a Manfredonia.

Lo riporta futuriparalleli.it