Monte Sant’Angelo – Manfredonia, 15 luglio 2025. Proseguono senza sosta le indagini sulla sparatoria che nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 luglio ha sconvolto il centro di Monte Sant’Angelo.

Vittima dell’agguato è Luciano Bisceglia, 50 anni, operatore ecologico e volto già noto alle forze dell’ordine, colpito al volto da un proiettile in un’azione fulminea avvenuta tra via Sacco e Vanzetti e via Ruggiero Bonghi.

Allertati da alcuni residenti che avevano udito gli spari, i soccorsi sono intervenuti prontamente. Bisceglia è stato trasportato in codice rosso all’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo, dove resta ricoverato in rianimazione. Le sue condizioni, pur gravi, non sarebbero attualmente tali da far temere per la sua vita.

Fermati due giovani: Prencipe e Basta. Si cerca un terzo

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri di Manfredonia – coordinati dalla Procura della Repubblica di Foggia – hanno fermato due giovani, entrambi originari di Monte Sant’Angelo: si tratta di Prencipe Matteo, classe 2003, incensurato, difeso dall’avvocato Innocenza Starace del Foro di Foggia, e Basta Domenico, classe 1999, difeso dall’avvocato Vito Ventura. Entro domani prevista la convalida. Il Prencipe sarebbe intervenuto a difesa del Basta, durante lo scontro con il Bisceglia.

Entrambi sono sospettati di essere i responsabili materiali del tentato omicidio.

Le indagini si concentrano ora sull’individuazione di un terzo giovane complice, di età inferiore ai due fermati, attivamente ricercato in queste ore dai militari.

Gli inquirenti stanno analizzando i filmati di sorveglianza delle vie circostanti e raccogliendo testimonianze per ricostruire in modo dettagliato la dinamica dell’agguato. Secondo una prima ricostruzione, gli assalitori avrebbero agito a piedi o a bordo di un mezzo, esplodendo almeno un colpo a bruciapelo prima di darsi alla fuga.

Un passato controverso

Luciano Bisceglia, la vittima dell’agguato, era già conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti legati a spaccio di stupefacenti, maltrattamenti familiari e soprattutto per un incidente stradale mortale risalente al 2004. Inoltre, il suo nome è tristemente noto anche per un lutto familiare violento: il fratello Luigi Bisceglia fu ucciso oltre vent’anni fa in circostanze mai del tutto chiarite.

Gli investigatori non escludono alcuna pista, incluso un possibile regolamento di conti legato a vicende personali o a dinamiche criminali locali. Il movente resta ancora avvolto nel mistero.

Le prossime ore saranno cruciali per chiarire il quadro dell’inchiesta, attribuire le giuste responsabilità e rintracciare il presunto terzo coinvolto.

