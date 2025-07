Residenze universitarie innovative. 3 nuovi concorsi a Bar e Foggia per 500 nuovi posti letto

Foggia. Sono stati presentati oggi nella sede dell’ex Istituto Nautico, nell’ambito delle iniziative del cantiere-evento “Il Libertà riscopre il Nautico”, tre nuovi concorsi di progettazione per i quali l’Asset, in collaborazione con l’Adisu Puglia ha redatto i progetti preliminari e predisposto gli atti di concorso per la realizzazione di tre nuove residenze universitarie innovative a Bari e Foggia.

Il primo concorso, che sarà bandito a fine luglio, riguarderà la riqualificazione radicale dell’Hotel Campus e degli ex uffici regionali di via Celso Ulpiani a Bari. Interventi per i quali si potrà contare su un finanziamento di 13 milioni di euro, compresi nei Fondi di sviluppo e coesione (Fsc), che permetteranno di realizzare 192 posti letto.

Gli stessi fondi, ma per un importo di 20 milioni di euro, permetteranno di bandire il secondo concorso. Questo riguarderà la riqualificazione di parte dell’ex distretto militare di via Fuiano a Foggia grazie al quale gli studenti disporranno di 150 posti letto. Un concorso che con molta probabilità sarà bandito a settembre.

Infine, il terzo bando, finanziato con Fsc per 12 milioni di euro, prevede interventi per la realizzazione di 150 posti letto in una porzione dell’ex caserma Magrone di Bari. Quest’ultimo concorso potrebbe essere bandito a fine dicembre.

I tre concorsi hanno come obiettivi: acquisire progetti di alta qualità architettonica, promuovere la partecipazione dei giovani professionisti e la rigenerazione di aree urbane.

Ognuna delle residenze sarà progettata secondo le normative vigenti e disporrà di aree di ristoro, studio e coworking, ma anche di spazi comuni per praticare sport e favorire la socializzazione.

“Si tratta di un’occasione strategica per riqualificare il patrimonio edilizio esistente e attrarre studenti da tutta Italia e dall’estero, offrendo spazi moderni, accessibili e integrati con il territorio”, il commento del direttore generale di Asset Puglia, Elio Sannicandro.

“Con i nuovi concorsi di progettazione, la Regione Puglia compie un ulteriore passo concreto e ambizioso per incrementare l’offerta di residenze studentesche e rafforzare il diritto allo studio sul nostro territorio”, afferma l’assessore regionale all’Istruzione e università Sebastiano Leo. “Dopo l’esperienza negli scorsi mesi di Lecce, Brindisi e Taranto con i lavori dei cantieri ormai avviati – prosegue – partono ora tre nuovi concorsi di progettazione per Bari e Foggia. Investire in spazi moderni, sostenibili e funzionali significa non solo garantire agli studenti alloggi dignitosi e accessibili, ma anche contribuire alla rigenerazione urbana e alla valorizzazione del patrimonio pubblico. Lo strumento del concorso di progettazione, inoltre, ci consente di chiamare a raccolta le più brillanti professionalità del settore, innalzando la qualità dei progetti delle future case dello studente”.