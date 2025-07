Sanità a Manfredonia: risposte concrete, non propaganda. La Commissione Salute rompe il silenzio e "agisce"

Da anni, l’Ospedale di Manfredonia viveva una situazione a dir poco inaccettabile: strutture logore, impianti fatiscenti, condizioni ambientali incompatibili con la sicurezza dei pazienti e con la serenità del personale sanitario. Il punto più critico? Le sale operatorie, dove nelle ultime settimane si sono raggiunti picchi di temperatura fino a 27 gradi. Un dato che non è solo fuori norma — i limiti di legge vanno dai 20 ai 24 gradi — ma soprattutto fuori da ogni logica di tutela della salute pubblica. Alcuni interventi chirurgici sono stati sospesi per evitare di mettere a rischio i pazienti. E tutto questo a causa di un impianto di climatizzazione ormai divenuto obsoleto, inaffidabile, impossibile da riparare per l’assenza di pezzi di ricambio.

Un ospedale non può e non deve fermarsi per negligenze evitabili. Non possiamo più accettare che l’ordinaria manutenzione diventi un’impresa epocale. Ma oggi qualcosa è cambiato. E non per caso.

Grazie all’azione determinata e quotidiana della Commissione Straordinaria Salute del Comune di Manfredonia, in stretta collaborazione con il personale sanitario e con il supporto della Direzione Generale dell’ASL Foggia guidata dal Dott. Antonio Nigri, è stato finalmente installato un nuovo impianto di climatizzazione in grado di coprire le aree più delicate e critiche dell’ospedale: il Blocco Operatorio, il Pronto Soccorso e altri reparti sensibili.

Un intervento atteso da anni, ma ora realtà. Un segnale forte, concreto, inequivocabile: la sanità non è un lusso, ma un diritto. E garantire condizioni adeguate di lavoro per i professionisti della salute e ambienti sicuri per i pazienti non è un favore: è un dovere delle istituzioni.

La Commissione Salute non si ferma qui. Stiamo seguendo passo dopo passo l’evoluzione dei lavori per l’installazione dei due nuovi tavoli radiologici e della nuova TAC di ultima generazione, la cui attivazione è stata sbloccata dopo la riunione decisiva del 4 giugno con la Direzione Generale. Sono strumenti fondamentali non solo per l’efficienza diagnostica, ma anche per ridurre i disagi dei cittadini, costretti troppe volte a rivolgersi altrove per esami e visite che dovrebbero essere garantiti in loco.

Tuttavia, mentre si lavora duramente per ricostruire ciò che è stato trascurato per troppo tempo, non mancano le strumentalizzazioni politiche. C’è chi, fino a ieri silente, oggi si sveglia con proclami e video improvvisati, fingendo indignazione e scoprendo all’improvviso i problemi dell’Ospedale “San Camillo”. A loro diciamo chiaramente: la salute non è una clava da brandire in campagna elettorale. Gli slogan non curano, le polemiche non risolvono. Distruggere tutto con parole vuote solo per racimolare qualche voto è un gioco sporco, e i cittadini lo sanno bene.

Chi ha davvero a cuore questo territorio si presenti con idee, proposte, progetti realizzabili, non con attacchi strumentali. La Commissione Salute non partecipa al teatrino, non risponde agli insulti, ma lavora. Senza bandiere, senza appartenenze, con l’unico obiettivo di ridare dignità e funzionalità a un sistema sanitario che per troppo tempo è stato abbandonato a se stesso.

Sappiamo bene che non si rimedia a decenni di trascuratezza in pochi mesi. Ma i segnali positivi ci sono. La collaborazione con l’ASL sta portando frutti concreti. E ogni intervento, ogni passo avanti, è un mattone in più per costruire una sanità migliore.

A chi oggi critica, chiediamo: dove eravate quando tutto crollava? E se oggi vi accorgete del problema solo per fini elettorali, forse siete parte del problema stesso.

Noi continuiamo a lavorare. E non ci fermeremo. Perché la sanità non è una vetrina da allestire nei periodi di voto. È un’urgenza reale, un diritto fondamentale, una priorità che non può più attendere.

I componenti della Commissione Straordinaria Salute del Comune di Manfredonia