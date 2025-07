15 luglio 2025 – Nella nuova mappa degli ospedali d’eccellenza italiani pubblicata dal Ministero della Salute in collaborazione con Il Sole 24 Ore, emerge un quadro profondamente sbilanciato: su 21 strutture di altissimo livello, ben 12 si trovano al Nord, 7 al Centro e soltanto due al Sud, tra cui l’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (Foggia).

La classifica si basa sul volume dei pazienti trattati, la complessità dei casi clinici affrontati (misurata con il Drg) e l’attrattività delle strutture anche per i pazienti provenienti da altre Regioni. In cima troviamo tre ospedali lombardi – il Galeazzi, l’Humanitas di Rozzano e il San Raffaele – ma per trovare una struttura del Mezzogiorno bisogna scendere fino al quattordicesimo posto, dove figura l’Azienda Ospedaliera Dei Colli di Napoli. L’altro polo meridionale è, appunto, Casa Sollievo della Sofferenza, eccellenza pugliese e punto di riferimento nazionale per l’oncologia, la neurologia e la chirurgia specialistica.

Viaggi della speranza: 3 miliardi all’anno per curarsi lontano da casa

La disparità tra Nord e Sud non è solo statistica: è un dato economico e sociale che si traduce in oltre 3 miliardi di euro l’anno, secondo gli ultimi dati del 2023, spesi dai pazienti meridionali per curarsi altrove. Un’emorragia economica e una sofferenza ulteriore per chi è già colpito dalla malattia.

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenuto a Radio24, ha dichiarato che è ormai “indifferibile un ammodernamento del Servizio sanitario nazionale”, volto a ristabilire i principi di universalità e uguaglianza nell’accesso alle cure.

Un nuovo piano per la sanità del Sud

Per colmare il divario, il governo ha messo in cantiere un ambizioso progetto articolato su più fronti: il riordino delle professioni sanitarie, il rafforzamento delle reti ospedaliere e territoriali e una riforma dei medici di famiglia. Cuore del piano sarà la nascita degli “ospedali nazionali di riferimento”, centri di terzo livello dotati di tecnologie avanzate, personale altamente qualificato e fondi dedicati.

Proprio Casa Sollievo della Sofferenza, fondato da San Pio da Pietrelcina, rappresenta un modello per questo nuovo assetto: una struttura che, nonostante le difficoltà storiche del sistema sanitario meridionale, è riuscita a imporsi come punto d’eccellenza clinica e scientifica a livello nazionale e internazionale.

L’obiettivo: qualità e accesso ovunque

Il piano del Ministero mira non solo a riequilibrare l’offerta sanitaria, ma anche a ridurre le migrazioni sanitarie che gravano sulle famiglie e sui bilanci regionali. Ospedali come Casa Sollievo della Sofferenza potranno beneficiare di uno status speciale che permetterà assunzioni più snelle e dotazioni tecnologiche di ultima generazione.

L’ambizione è chiara: fare in modo che ogni cittadino, ovunque risieda, abbia accesso a cure d’eccellenza senza dover affrontare viaggi estenuanti o barriere economiche. E finalmente, anche il Sud potrà diventare terra di speranza – non solo di partenze.